Lucro do Grupo Águas de Portugal sobe 6% para 83,3 milhões de euros em 2021

O grupo Águas de Portugal (AdP) totalizou 83,3 milhões de euros de lucro em 2021, mais 6% do que no ano anterior, foi anunciado esta quinta-feira.

"O Grupo AdP encerrou o exercício com um resultado líquido de 83,3 milhões de euros, com uma variação de 6% relativamente ao ano anterior", indicou, em comunicado.

O resultado foi influenciado pela redução dos gastos financeiros, face à descida de 10% do volume de endividamento.

Por sua vez, o volume de negócios consolidado do grupo fixou-se em 725,2 milhões de euros, um ganho de 1,4% face ao ano anterior, decorrente das atividades de abastecimento e saneamento.

Neste período, o programa de investimento foi reforçado em 25%, tendo atingido 155 milhões de euros.

"A robustez técnica, económica e financeira do Grupo Águas de Portugal confere a necessária estabilidade às empresas e capacita-as para realizarem os planos de investimento imprescindíveis à eficiência, reabilitação e expansão das infraestruturas. Permite ainda corresponder adequadamente aos novos desafios que se colocam ao setor, inerentes à transição ecológica e digital", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente do Conselho de Administração do grupo, José Furtado.