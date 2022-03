Lucro do grupo Crédito Agrícola sobe 82,9% e soma 158,8 milhões em 2021 (Imagem de arquivo) © RUI COUTINHO/GI

O lucro do grupo Crédito Agrícola aumentou 82,9% em 2021 face a 2020 e 20,8% face a 2019, somando 158,8 milhões de euros, impulsionado pelo negócio bancário, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o grupo destaca que "o negócio bancário contribuiu com 143,3 milhões de euros, correspondendo a um crescimento homólogo de 109,1%", dos quais cerca de 76 milhões de euros resultaram da reversão de imparidades e provisões.

O negócio segurador teve também um contributo positivo, com a CA Vida a reportar um resultado líquido de 6,1 milhões de euros e a CA Seguros um lucro de 5,8 milhões de euros.

"O grupo Crédito Agrícola tem vindo a crescer de forma sustentada. Os resultados líquidos, sucessivamente positivos, têm contribuído para o reforço dos seus fundos próprios e, através do digital, temos vindo a crescer junto dos mercados e segmentos mais jovens e urbanos", sustenta o presidente, Licínio Pina, citado no comunicado.

Segundo as demonstrações financeiras não auditadas hoje divulgadas, a rentabilidade de capitais próprios consolidados (ROE) do grupo cifrou-se em 8,1%, refletindo, nomeadamente, os contributos da CA Vida e da CA Seguros.

No final de dezembro de 2021, o ativo total do grupo Crédito Agrícola ascendia a 26.100 milhões de euros, dos quais 11.700 milhões de euros correspondem à carteira de crédito (bruto) a clientes, representando um crescimento de 4,8% (537 milhões de euros).

A quota de mercado em crédito concedido a clientes aumentou 10 pontos base, em termos homólogos, para 5,8%.

No final de 2021, do total de moratórias expiradas, no valor de 2.892 milhões de euros, 93,7% retomaram o plano de pagamento original e 87,9% encontram-se em situação regular ('stages' 1 e 2).

No decorrer do ano passado, as imparidades e provisões do exercício resultaram numa reversão líquida de 2,2 milhões de euros, tendo-se custo do risco de crédito cifrado em 0,04%, uma diminuição de 44 pontos base atribuída à "redução expressiva das imparidades específicas de crédito constituídas durante o exercício".

O rácio bruto de 'Non Performing Loans (NPL)' do grupo Crédito Agrícola situou-se em 7,2% no final do ano passado, registando uma evolução favorável de 0,9 pontos percentuais face aos 8,1% do final de 2020.

As imparidades de 'Non Performing Loans' acumuladas ascendiam a 267,2 milhões de euros, valor que confere um nível de cobertura de NPL por imparidades de NPL de 32,6% e uma cobertura de NPL por imparidades de NPL e colaterais (FINREP) de 87,6% (ou um rácio de 133,5% não considerando o limite de exposição por contrato).

O rácio Texas - determinado pelo quociente entre o 'stock' de NPL e a soma dos capitais próprios tangíveis com o 'stock' de imparidades - fixou-se nos 36,2% no final de dezembro de 2021.

Os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários totalizavam 19.200 milhões de euros, um crescimento homólogo de 12,8%, ou 2.200 milhões de euros, que resultou num aumento de quota de mercado de 8,0% para 8,2%.

O Crédito Agrícola destaca que os níveis de solidez e liquidez do grupo se mantêm "acima dos níveis mínimos recomendados", com rácios CET1 e de fundos próprios totais de 17,6% (excluindo resultado líquido do período), um rácio de alavancagem de 8,0%, um rácio de cobertura de liquidez (LCR) de 477,2% e um rácio de financiamento estável (NSFR) de 173,1%.

O produto bancário "permaneceu estável" no ano passado, com um ligeiro acréscimo homólogo de 0,1%, para 569,9 milhões de euros, em resultado da combinação do crescimento da margem técnica da atividade seguradora (crescimento homólogo de 29 milhões de euros) e dos outros resultados de exploração (+11,6 milhões de euros face a 2020), com o decréscimo da margem financeira (-5,6 milhões de euros em comparação com 2020) e, sobretudo, dos resultados de operações financeiras (-31,8 milhões de euros face ao período homólogo).

A margem financeira alcançou 313 milhões de euros, uma quebra homóloga de 5,6 milhões de euros (-1,7%), apesar do crescimento do volume de crédito e de outros ativos financeiros.

Já os custos de estrutura apresentaram um crescimento face a 2020 de 2,2% (+7,9 milhões de euros), para 372,7 milhões de euros, devido ao aumento dos custos com pessoal (+2,3% ou +5,0 milhões de euros) e dos gastos gerais administrativos (+2,1% ou +2,3 milhões de euros).

Em termos líquidos, o grupo Crédito Agrícola captou, em 2021, cerca de 4.000 clientes empresas e mais de 74.000 clientes particulares.