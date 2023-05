Lucro do Grupo ISQ mais do que duplica para 3,4 milhões em 2022

Pedro Matias, presidente do ISQ © Diana Quintela/ Global Imagens

O lucro do Grupo ISQ mais do que duplicou (127%) para 3,4 milhões de euros em 2022, face ao exercícío do ano anterior, anunciou a entidade.

No ano anterior, o Grupo ISQ tinha contabilizado um lucro de 1,5 milhões de euros, explica em comunicado, adiantando que o volume de negócios ascendeu a 77,3 milhões de euros, quando no ano fiscal precedente se tinha situado em 70,2 milhões de euros.

A obtenção de lucro no exercício de 2022 é uma das principais conclusões do Relatório e Contas aprovado hoje na Assembleia Geral e que traduz resultados "bastante positivos" para o Grupo ISQ.

Para o administrador Financeiro do Grupo ISQ, João Safara, este foi "um ano difícil, mas com excelentes resultados".

E prosseguiu: "Era esperada uma diminuição do impacto económico provocado pela pandemia, mas de repente surge a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e uma forte pressão inflacionista", lembra o gestor.

Mesmo assim, "embora com condições económicas adversas os elevados índices de resiliência dos nossos colaboradores permitiram registar um crescimento económico sustentando, com especial ênfase para a expansão internacional, fruto da procura de novos mercados em geografias não exploradas anteriormente", sendo que "o mérito destes resultados é todo dos nossos colaboradores", salienta João Safara.

O EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) registou um crescimento de 6,6 milhões de euros em 2021 para 9,1 milhões de euros, em 2022, isto é, um acréscimo de mais de 37%.

Os resultados operacionais, por sua vez, tiveram uma subida de 87% em 2022, passando de 2,6 milhões de euros para cinco milhões no ano passado.

O Grupo ISQ aposta na Investigação, Desenvolvimento e Inovação, tem projetos a decorrer em mais de 12 países e conta atualmente com mais de 1.600 colaboradores espalhados pelo mundo.

No comunicado hoje divulgado, é destacado "o reconhecimento do ISQ como Centro de Tecnologia e Inovação, pela Agência Nacional de Inovação, reforçando as capacidades do ISQ no contexto da transição verde e digital do tecido empresarial nacional e no apoio à indústria nacional, assim como a forte aposta nas Agendas Mobilizadoras do PRR com o ISQ a participar em 10 Agendas Mobilizadoras que estão já em curso e onde se espera um impacto importante no futuro da organização", salientou o administrador e CFO do ISQ.

"Recentemente o ISQ viu aprovado um dos maiores contratos de sempre no valor de 16 milhões de euros para fazer o controlo de qualidade num dos projetos mais inovadores a nível mundial o reator de fusão nuclear ITER, um projeto internacional que está a ser construído no sul de França e instalou um dos maiores equipamentos da Europa a nível de tomografia industrial que vai permitir dar um avanço muito importante à indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial", segundo o gestor.