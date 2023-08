Lucro do grupo Porsche cai 41,5% até junho para 2.308 milhões de euros

Performance do grupo Porsche foi afetada pela queda do resultado líquido da Volkswagen.

A Porsche SE, que agrupa as participações da Porsche AG e da Volkswagen, anunciou esta terça-feira que teve um lucro de 2.308 milhões de euros até junho, menos 41,5% em termos homólogos, devido à queda do resultado líquido da Volkswagen.

A Porsche SE revelou que a participação na Volkswagen contribuiu com 2,4 mil milhões de euros para "o lucro líquido atribuível" no primeiro semestre deste ano, montante inferior aos 3,8 mil milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior.

Na nota citada, a holding Porsche referiu ainda que vai pagar 783 milhões de euros em dividendos aos acionistas.

A Porsche SE prevê também terminar este ano com um lucro que se situará entre 4,5 mil milhões e 6,5 mil milhões de euros.