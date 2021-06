Lucro do grupo Roca recua 12% para 60 ME em 2020 penalizado pela pandemia

© Grupo Roca

O lucro do grupo Roca recuou 12% para 60 milhões de euros em 2020, face a 2019, afetado pelos encerramentos temporários e redução da atividade produtiva durante os confinamentos, tendo a faturação diminuído 9,5% para 1.680 milhões.

"O resultado líquido do Grupo Roca foi afetado pelo forte aumento das despesas não-operacionais, devido a encerramentos temporários e períodos de atividade reduzida nas instalações de produção durante os confinamentos por causa do coronavírus", refere o grupo de 'design', produção e comercialização de produtos para o espaço de banho num comunicado divulgado hoje.

Atribuindo o recuo do volume negócios "ao contexto da pandemia e ao abrandamento da economia global", a Roca destaca que, "apesar disto, o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações] aumentou 21% para 306 milhões" de euros.

"Em vários países, e especialmente em Espanha, as medidas restritivas provocaram um abrandamento nas vendas, o que interrompeu a tendência de crescimento sustentado que se mantinha desde 2014. Importa, contudo, destacar o aumento da procura registado no segundo semestre do ano", sustenta.

O grupo sublinha que "o desempenho positivo das operações na China, na Alemanha, na Áustria, na Polónia e na Suíça foi especialmente notável e compensou, parcialmente, o declínio das vendas noutros países".

Já o desempenho do volume de negócios no conjunto dos mercados BRIC [Brasil, Rússia, Índia e China] também foi particularmente afetado pela depreciação das moedas locais, especialmente no Brasil e na Rússia".

Ao longo do exercício de 2020, o grupo Roca diz ter feito investimentos no valor de 106 milhões de euros, "destinados principalmente à expansão da capacidade de produção nas fábricas de loiça sanitária no Brasil, na Rússia e na China, bem como outras ações para garantir o desenvolvimento de centros de produção e o uso eficiente de recursos no âmbito da sua estratégia de sustentabilidade e a sua adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas".

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo salienta que, "apesar do contexto complicado", a Roca gerou, "mais uma vez, os recursos necessários para continuar a ganhar eficiência e otimizar o retorno dos investimentos".

"Promovemos tecnologia, inovação e transformação digital e avançamos com a nossa estratégia de sustentabilidade para nos tornarmos uma referência global nesta área", sustenta Albert Magrans.

Entre as operações estratégicas do plano de crescimento do grupo que foram concebidas durante 2020 e concretizadas já este ano, destaque para a aquisição de 75% do grupo Royo, que resultou na criação de "um dos líderes mundiais em móveis para espaços de banho", e para a incorporação de uma fábrica de loiça sanitária no nordeste do Brasil, "o que permitirá ao grupo suprir o aumento da procura nesta região e fortalecer a sua presença na América Central e América do Norte".

Recentemente, a Roca adquiriu também a empresa alemã Sanit, fornecedora europeia de sistemas de instalação de encastrar e componentes de montagem para espaços de banho, numa operação que está ainda pendente da aprovação das autoridades da concorrência.

Dedicada ao 'design', produção e comercialização de produtos para espaços de banho e de pavimentos e revestimentos cerâmicos, o grupo Roca opera em 170 países, com 84 fábricas e uma equipa de 24.000 profissionais.

A empresa, de origem familiar, reclama a liderança de mercado na Europa, América Latina, Índia e Rússia, assim como "uma forte presença" na China e no resto da Ásia, Médio Oriente, Austrália e África.