Lucro do grupo Thyssenkrupp cai 29,3% no primeiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 12:31

As vendas ascenderam a 9.018 milhões de euros no primeiro trimestre (de outubro a dezembro de 2022), valor idêntico ao observado no mesmo período do ano fiscal anterior, esclarece o grupo empresarial alemão em comunicado.

Entre outubro e dezembro de 2022, a Thyssenkrupp recebeu novos pedidos de encomendas no valor de 9.177 milhões de euros, menos 11,7% no período homólogo do ano fiscal precedente.

O administrador Financeiro da Thyssenkrupp, Klaus Keysberg, reportando-se aos resultados do primeiro trimestre do ano fiscal disse que "foram fortes, apesar do ambiente de incerteza persistente".

O lucro operacional (Ebit) superou as expetativas do mercado, situando-se em 254 milhões de euros, contra uma estimativa por parte dos analistas de 176 milhões de euros.