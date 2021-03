Lucro do grupo Volkswagen caiu 37,5% para 8.334 milhões de euros no ano passado

Sede da Volkswagen, em Wolfsburgo. © EPA/FOCKE STRANGMANN

O grupo automóvel Volkswagen teve um lucro líquido atribuído de 8.334 milhões de euros no ano passado, 37,5% abaixo do de 2019 (13.346 milhões de euros) devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira a empresa.

A Volkswagen revelou que a faturação foi de 222.884 milhões de euros no ano passado, o que representa uma queda de 11,8%.

Da mesma forma, o lucro operacional caiu para 9.675 milhões de euros, 42,9% inferior ao de 2019 (16.960 milhões de euros).

O grupo, que no ano passado entregou 9,3 milhões de unidades a clientes (-15,2%), considera que "fecha o ano de 2020 com sucesso apesar do impacto da pandemia".

O CEO do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, disse, ao apresentar os resultados numa conferência online, que a empresa foi capaz de "acelerar tecnologias futuras ainda mais rápido e maximizar o número de pessoas que beneficiam delas".

"O nosso bom resultado em 2020, um ano dominado pela crise, dar-nos-á um impulso para acelerar a nossa transformação", afirmou Diess.

A China, o mercado mais importante do grupo, recuperou rapidamente e provou ser uma âncora de "estabilidade na crise". Todas as marcas do grupo VW tiveram resultados positivos na China.

Na América do Sul, o grupo aumentou a sua participação de mercado para um recorde de 14% e espera regressar este ano ao lucro naquela região.

A posição de liquidez da divisão automóvel mantém-se sólida com 26.796 milhões de euros no final de 2020 (+25,9%).

A VW projeta que, já em 2021, as entregas globais de veículos elétricos chegarão a um milhão de unidades.

Os veículos elétricos representarão 60% das vendas do grupo Volkswagen na Europa em 2030.

A empresa investirá 46 mil milhões de euros nos próximos cinco anos em eletrificação e híbridos.

Da mesma forma, o grupo VW estabelece um roadmap baseado em quatro plataformas: hardware, software, baterias e serviços de recarga e mobilidade.