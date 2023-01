Lucro do grupo Volvo cai 0,8% para 2960 milhões de euros em 2022

© DR

O grupo sueco Volvo, que fabrica camiões, autocarros e maquinaria pesada, revelou hoje que registou um lucro de 32 969 milhões de coroas (2960 milhões de euros) em 2022, menos 0,8% em relação ao ano anterior.

Os problemas existentes na cadeia de fornecimento devido às restrições por causa da pandemia de covid-19 e da guerra na Ucrânia, bem como os elevados preços da energia, são os principais fatores que influenciaram o resultado líquido do grupo, segundo realça no balanço financeiro.

A Volvo prevê ainda que estas interrupções e custos extraordinários vão continuar a afetar a produção de camiões, lê-se num comunicado.

O lucro operacional líquido (Ebit), por sua vez, registou um aumento homólogo de 6% em 2022, para 45.712 milhões de coroas suecas (4.104 milhões de euros).

As vendas líquidas atingiram os 473.479 milhões de coroas (42.509 milhões de euros), o que representou um acréscimo homólogo de 27%.

Entretanto, no quarto trimestre do ano fiscal de 2022, a Volvo faturou 6.690 milhões de coroas suecas (601 milhões de euros), menos 17% do que em igual período do ano precedente.

A Volvo refere ainda que o resultado foi afetado pela despesa de 630 milhões de coroas (57 milhões de euros) que teve a ver com um processo por práticas monopolistas na Europa.

O Ebit, no período em análise, aumentou 13% para 11.541 milhões (1.036 milhões de euros).

As vendas líquidas, por seu turno, ascenderam a 134.302 milhões (12.058 milhões de euros), o que correspondeu a um acréscimo de 31% em termos homólogos.