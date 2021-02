Lucro do MARL sobe 3% para 4,7 milhões no quarto trimestre de 2020

Rui Paulo Figueiredo, presidente da SIMAB. © Gerardo Santos / Global Imagens

"A MARL, empresa responsável pelo maior mercado e plataforma logística pública de aprovisionamento do país, encerrou o quarto trimestre de 2020 com um resultado líquido de cerca de 4,7 milhões de euros, correspondente a uma margem sobre os rendimentos operacionais de 33%, cerca de 3% acima do período homólogo, e apresentando uma rendibilidade do capital próprio anualizada de mais de 6%", indicou, em comunicado, o mercado.

No período em causa, o resultado antes de juros, amortizações e depreciações (EBITDA) do MARL fixou-se em 10,3 milhões de euros, mais 184 mil euros do que no quarto trimestre de 2019.

Por sua vez, a dívida financeira da empresa cedeu 17% face ao valor registado em dezembro de 2019.

"Destaca-se ainda o aumento dos rendimentos 'core' da empresa, referente às taxas de utilização, em quase 231 mil euros, significando um acréscimo de 2,2% face ao ano anterior", acrescentou.

O MARL, que tem entre os acionistas as câmaras municipais de Lisboa e Loures, bem como a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, reúne cerca de 800 produtores e operadores, que fornecem mais de 10 mil clientes diários, responsáveis pelo aprovisionamento direto de mais de quatro milhões de pessoas.