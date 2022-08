Lucro do Novo Banco dispara 94% para quase 270 milhões

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco fechou o primeiro semestre com um resultado de 266,7 milhões de euros, trata-se de uma melhoria de 93,7% face ao mesmo período do ano anterior. Estas são as últimas contas apresentadas por António Ramalho que deixará o cargo de presidente executivo do banco esta segunda-feira. Mark Bourke ocupará a cadeira de CEO a partir de amanhã.

Em comunicado enviado à CMVM, o banco justifica a melhora dos resultados, que quase duplicaram, com o aumento em 82,4 milhões de euros do produto bancário - que soma comissões, margem financeira, ganhos financeiros e outros resultados de exploração - e o menor nível de imparidades e provisões que caíram 77,8% para 19,8 mil milhões de euros.

A instituição revela ainda que a margem financeira - que representa a diferença entre os juros pagos e os juros recebidos - caiu 7,3% para 268 milhões de euros, tendo sido penalizada pelo efeito das emissões de dívida sénior no quarto trimestre pelo aumento dos capitais médios das aplicações monetárias, que prejudicou a evolução da taxa de juro média dos ativos A margem financeira situou-se em 1,30%, enquanto no ano passado tinha atingido 1,42%.

No mesmo comunicado, o banco detalha que o crédito a clientes ascendeu a 24,3 mil milhões de euros, um aumento face a dezembro de 2021 que "confirma a trajetória de crescimento da carteira de crédito no segmento de empresas e de particulares, e um ambiente de taxas de juro favorável".

Tal como nos restantes bancos, as comissões de serviços a clientes ascenderam a 144,4 milhões de euros, um aumento de 6,5% face ao mesmo período do ano passado, "espelhando um sólido desempenho e mantendo a tendência positiva dos últimos trimestres", sublinha o banco. Em resultado, o produto bancário atingiu os 571,5 milhões de euros, um aumento de 16,9%.

Estes resultados marcam o sexto trimestre consecutivo de lucros do Novo Banco e saída de António Ramalho da instituição. Quando se sentou na cadeira de CEO, o banco estava com prejuízos de 788 milhões de euros. Um resultado que foi invertido em 2021, com lucros de 184,5 milhões. No entanto, continua a pairar a nuvem sobre o pagamento da injeção de mais 209 milhões de euros solicitada ao Fundo de Resolução, apesar dos resultados positivos de 2021. O Novo Banco justificou a necessidade de injeção de capital com o impacto do novo regime de contabilidade e, sobretudo, com uma contingência relacionada com a tributação dos seus imóveis.

Mark Bourke é o homem que se segue na liderança do banco. Pela frente terá o desfecho de processos importantes, como a eventual venda do banco, direta ou através de dispersão do capital em bolsa, após a conclusão do plano de reestruturação. Este último dossiê passará para as mãos do atual administrador financeiro, que integra os quadros do Novo Banco desde 2019, uma vez que ainda aguarda "luz verde" de Bruxelas e segundo o Tribunal de Contas o prazo poderá derrapar uma vez que "não atingiu os níveis de rendibilidade estabelecidos".