Lucro do Novo Banco dos Açores sobe para 6,1 milhões de euros no primeiro semestre

O Novo Banco dos Açores registou um lucro de 6,1 milhões de euros (ME) no primeiro semestre deste ano, o que representa um acréscimo de 181,1% face ao período homólogo de 2022.

"Os resultados da atividade do Novo Banco dos Açores, neste período, apresentam um aumento quando comparados com os do período homólogo, explicado, grandemente, pelo forte crescimento da margem financeira, que atingiu os 2,6%, e contribuiu para um aumento de 151,4% do resultado financeiro do banco", referiu a instituição em comunicado.

Segundo a nota, no mesmo período, "o crédito a clientes (líquido) apresentou uma variação positiva de 1,2%" e a taxa de crédito vencido foi de 1,3%.

Em relação aos rácios de capital e de liquidez, o Novo Banco dos Açores afirma que "continua bem posicionado para apoiar os seus clientes particulares e empresas, com o rácio de solvabilidade (CET 1) a reforçar-se para 15,9% (maio/2023) e o rácio de liquidez (LCR) confortável nos 223,5% (maio/2023)".

No âmbito da estratégia da instituição, no primeiro semestre deste ano, "foi dada continuação, de forma mais intensa, ao projeto de renovação da rede física dos balcões".

O Novo Banco dos Açores resulta do investimento do Novo Banco (57,5%), da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada (30%), do Grupo Bensaúde (10%) e de outras 13 santas casas das misericórdias de todas as ilhas dos Açores (2,5%).