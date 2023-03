Novo Banco triplica lucro para valor recorde de 560,8 milhões de euros em 2022

Dependência do Novo Banco © PAULO SPRANGER / Global Imagens

O Novo Banco fechou 2022 com um resultado líquido recorde de 560,8 milhões de euros, o triplo face aos 184,5 milhões registados no ano anterior, informou esta quinta-feira o banco num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A instituição presidida por Mark Bourke justifica o resultado alcançado - que é o segundo maior da banca privada, ficando apenas atrás do Santander - com o "crescimento sustentado do negócio", a "sólida geração de receita e capital" e a redução de imparidades e provisões.

Olhando para os principais indicadores, vemos que a margem financeira do banco, respeitante à diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos aos aforradores, melhorou 9,1% para 625,5 milhões de euros, à boleia da subida generalizada das taxas de juro. Acrescem-se as comissões, que renderam ao Novo Banco 293,3 milhões de euros, mais 3,8% do que em 2021.

Aqueles números contribuíram para que o produto bancário - que engloba receitas provenientes de comissões, juros, operações interbancárias e outras despesas - disparasse 15,9% até dezembro do ano passado, ascendendo o seu valor a 1,12 mil milhões de euros.

O banco recorda que, neste bolo, inclui-se ainda o contributo positivo dos outros resultados de exploração no valor de 183,6 milhões de euros, derivado do processo de desalavancagem do portefólio imobiliário, no qual se inclui a venda do edifício da sede, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A operação em causa resultou num ganho de 71,5 milhões de euros.

[Em atualização]