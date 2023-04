Lucro do Santander em Portugal cresce 19,6% para 185,9 milhões de euros até março

O presidente executivo do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O Santander fechou os primeiros três meses do ano com lucros de 185,9 milhões de euros em Portugal, mais 19,6% face ao resultado líquido de 155,4 milhões registado no igual período do ano passado, informou esta quinta-feira o banco.

"Continuámos a apresentar indicadores robustos, que reforçam a nossa solidez de balanço e a nossa capacidade de apoiar a economia, as empresas e as famílias em Portugal", refere o presidente executivo do Totta, Pedro Castro e Almeida, citado em comunicado.

Olhando para tais indicadores, percebemos que a margem financeira, relativa à diferença entre os juros cobrados e os juros pagos, esteve no epicentro do resultado alcançado até março: o aumento homólogo foi de 38,1% e fez-se à boleia da inversão da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Contudo, nota o Santander, "apesar da subida das taxas de juro, manteve-se um contexto concorrencial bastante competitivo, que continuou a pressionar em baixa os spreads de crédito".

No seu todo, o produto bancário, que engloba todas as receitas recebidas pela instituição, ascendeu a 407,9 milhões de euros, apresentando um crescimento de 23% face ao primeiro trimestre de 2022. Neste sentido, as comissões líquidas contribuíram com 121,7 milhões de euros, um "moderado" acréscimo de 2,2%.

Já do lado da despesa, esta aumentou 5,4% para 127,6 milhões de euros, em consequência "das medidas de atualização salarial implementadas no corrente ano, assim como os efeitos do atual contexto inflacionista", diz o banco. Os custos com pessoal, em concreto, cresceram 4,8%, assumindo uma quota de 68,1 milhões.

[Em atualização]