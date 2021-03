Lucro do Santander em Portugal recua quase 44% para os 295,6 milhões de euros em 2020

Santander. © Santander

Em 2020, o Santander Totta registou lucros de 295,6 milhões de euros, uma quebra de 43,9% em comparação com 2019.

Em comunicado, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Banco Santander Portugal, indica que "os resultados do Banco em 2020 foram fortemente afetados, tal como esperado, pela pandemia Covid-19." Pedro Castro e Almeida acrescenta também que "apesar do ano desafiante" que o banco enfrentou os resultados atingidos "só foram possíveis, porque o Santander é um banco sólido, com elevados níveis de capitalização, os melhores ratings, uma forte reputação e preparado para enfrentar os desafios da transformação do nosso modelo de negócio."

O banco indica que, ao longo do ano passado, constituiu imparidades de 187,6 milhões de euros.

O total de crédito a clientes foi de 42,7 mil milhões de euros, representando uma subida de 6,8% face ao período homólogo.

O rácio de eficiência do banco situou-se em 43,8% em linha com o valor registado no período homólogo.

