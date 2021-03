Lucro do Santander em Portugal recua quase 44% para os 295,6 milhões de euros em 2020

Santander. © Santander

Em 2020, o Santander Totta registou lucros de 295,6 milhões de euros, uma quebra de 43,9% em comparação com 2019.

Em comunicado, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Banco Santander Portugal, indica que "os resultados do Banco em 2020 foram fortemente afetados, tal como esperado, pela pandemia Covid-19." Pedro Castro e Almeida acrescenta também que "apesar do ano desafiante" que o banco enfrentou os resultados atingidos "só foram possíveis, porque o Santander é um banco sólido, com elevados níveis de capitalização, os melhores ratings, uma forte reputação e preparado para enfrentar os desafios da transformação do nosso modelo de negócio."

O banco indica que, ao longo do ano passado, constituiu imparidades de 187,6 milhões de euros.

O total de crédito a clientes foi de 42,7 mil milhões de euros, representando uma subida de 6,8% face ao período homólogo.

Já as quotas de mercado de novos empréstimos de crédito a empresas e habitação situaram-se em 18,4% e 24,1%, respetivamente.

O rácio de eficiência do banco situou-se em 43,8% em linha com o valor registado no período homólogo. O rácio CET 1 (fully implemented) foi de 20,6%, um acréscimo de 5,6 pp em relação a dezembro de 2019.

No comunicado, o presidente executivo do banco refere que a prioridade "mantém-se intacta: apoiar as famílias, as empresas e a sociedade em Portugal."

O Santander tinha em dezembro do ano passado 5 980 trabalhadores, menos 208 em comparação com dezembro de 2019. O banco encerrou 62 agências em 2020, passando de 505 agências em dezembro de 2019 para 443 agências em dezembro do ano passado.

Moratórias no valor de 8,6 mil milhões de euros

No final de dezembro de 2020, as moratórias, legal e privada, abrangiam 87 mil clientes, no montante global de 8,6 mil milhões de euros de crédito, representando 21% da carteira total.

Já no âmbito das linhas de crédito com garantia do Estado, destinadas a mitigar os efeitos da pandemia, o Santander tinha aprovado um conjunto de operações no montante de cerca de 1,6 mil milhões de euros.

