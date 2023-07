Lucro do Santander Totta cresce 38% para 333,7 milhões até junho

Balcão do Santander Totta © Fábio Poço/Global Imagens

O Santander Totta fechou o primeiro semestre de 2023 com um resultado líquido de 333,7 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 38,3% face aos 241,3 milhões registados no período, informou esta sexta-feira o banco, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os resultados que apresentamos hoje são muito positivos e são fruto de uma transformação contínua do nosso modelo de negócio, que nos tem permitido melhorar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência superior aos nossos clientes", nota o presidente executivo do banco, Pedro Castro e Almeida.

Apesar de os primeiros seis meses do ano terem sido "bastante desafiantes", segundo o gestor, o Santander continuou a ver crescer o negócio em Portugal, à boleia da subida de taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), tendo o produto bancário totalizado os 830,4 milhões de euros, numa subida de 35,5% em relação a junho de 2022.

Para tal, a margem financeira, correspondente à diferença dos juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos, contribuiu com 586,5 milhões de euros, mais 58,4% - ou 216,2 milhões - do que no igual período do ano passado. Este desempenho permitiu balançar a quebra nas comissões cobradas aos clientes, cujo decréscimo foi de 3,5%, para 231,2 milhões.

O banco recorda que esta redução acontece num contexto de "taxas de juro mais elevadas" e de "alterações legislativas várias, que impedem a cobrança de comissões num conjunto de serviços bancários". O resultado obtido nesta rubrica, acrescenta, traduz "uma diminuição dos volumes de nova produção de crédito".

