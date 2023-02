Lucro do Santander Totta quase duplica para 568,5 milhões de euros em 2022

Balcão do Santander Totta © Fábio Poço/Global Imagens

O Santander Totta lucrou 568,5 milhões de euros em 2022, que comparam com os 298,2 milhões registados no ano anterior, uma diferença de 90,6%, informou esta quinta-feira o banco num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor incorpora o encargo extraordinário no valor de 164,5 milhões de euros (líquidos de impostos), registado no primeiro trimestre de 2021, para fazer face ao plano de transformação do banco, que implica a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia.

Para os ganhos robustos da instituição presidida por Pedro Castro e Almeida, contribuiu a redução dos custos operacionais, que no aglomerado do ano se situaram em 486 milhões de euros, uma quebra de 8,1% comparativamente com 2021, fruto do decréscimo em 6,6% dos custos com pessoal e em 10% dos gastos gerais e administrativos. A depreciação reduziu-se em 8,1%.

Ainda neste sentido, também a rede de agências do Santander em Portugal se encolheu, durante o período em questão, em 9 sucursais, para 348 balcões, e o quadro de colaboradores em 161 pessoas, para 4644 profissionais.

Estes não terão sido os únicos fatores a influenciar os proveitos do banco. O avanço de 90,6% face ao ano transato terá sido igualmente alavancado pelas comissões, que renderam 470,3 milhões de euros, mais 10,2% relativamente ao período homólogo.

Por seu turno, os recursos de clientes alcançaram 45,8 mil milhões de euros, uma ligeira quebra de 2,4%, em resultado de "uma estabilização dos depósitos de clientes (+0,2% em termos homólogos) e de uma redução dos recursos fora de balanço, em 14,3%, no mesmo período, largamente associado ao contexto adverso nos mercados financeiros", explica a instituição financeira.

Simultaneamente, o total de créditos do banco a clientes diminuiu 0,3% face a 2021, para 43,3 mil milhões de euros, tendo a carteira de crédito à habitação crescido 5,5% para 23,1 mil milhões, e a de consumo 2,8% para 1,8 mil milhões de euros. Em 2022, o Santander Totta originou cerca de 3,2 mil milhões de euros em hipotecas, com uma quota de mercado média de 23%. Já no que às empresas diz respeito, os empréstimos ascenderam a 15,4 mil milhões de euros, uma descida de 3,8% face a 2021.

Quanto à qualidade da carteira de crédito, a imparidade líquida de ativos financeiros ao custo amortizado ascendeu a 12 milhões de euros, uma melhoria face aos -73,5 milhões homólogos. O dinamismo da economia portuguesa e a situação de pleno emprego contribuíram para que "não se observasse um impacto percetível sobre a qualidade da carteira de crédito".

Relativamente às exposições não produtivas - non-performing exposure (NPE) em inglês -, que dizem respeito ao crédito malparado, o rácio situou-se nos 2%, refletindo uma diminuição de 0,3% quando lado a lado com o ano anterior.

Globalmente, o grupo espanhol dono do Santander Portugal, que tem presença na Europa e nas Américas, registou l um resultado líquido histórico de 9605 milhões de euros em 2022, mais 18% face à performance do ano anterior.

