Lucro dos CTT aumenta para 26,3 milhões até setembro

João Bento, CEO CTT

Os CTT alcançaram um resultado líquido de 26,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 22 milhões face ao mesmo período do ano passado, quando for atingiram os 4,3 milhões. "O resultado líquido nos nove primeiros meses de 2021 inclui efeitos não recorrentes (proveitos) no montante de 5,8 milhões de euro", explica a empresa em comunicado enviado à CMVM.

Os resultados operacionais aumentaram 14,7% para 612,9 milhões de euros, um aumento de 78,6 milhões face a igual período do ano passado. "com o desempenho notável do negócio de Expresso e Encomendas a crescer 54,8 milhões de euros (+41,7%), seguido do Banco CTT +12,3 milhões de euros (+20,7%), do Correio e Outros +8,2 milhões de euros (+2,6%), e dos Serviços Financeiros e Retalho de +3,3 milhões de euros (+10,2%)", sublinha a empresa liderada por João Bento.

Espanha deu um forte contributo para o crescimento do negócio de Expresso e Encomendas, com um crescimento de 76.1% (36,7 milhões de euros). Já em Portugal o crescimento foi de 22% (17,9 milhões de euros).