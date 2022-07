Lucro dos CTT cai 15% para 14,5 milhões de euros

Posto dos CTT na Maia © Amin Chaar / Global Imagens

Os CTT registaram 14,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 15,3% em comparação com a primeira metade de 2021, foi comunicado esta quarta-feira ao mercado.

"Os CTT obtiveram no primeiro semestre de 2022 um resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo de 14,5 milhões de euros, 2,6 milhões de euros abaixo do obtido no primeiro semestre de 2021", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste período, o investimento ascendeu a 12 milhões de euros, mais 2% do que no período homólogo.

Entre janeiro e junho, os rendimentos operacionais progrediram 8,2% para 446,4 milhões de euros, mais 33,6 milhões de euros do que no primeiro semestre de 2021.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) dos CTT fixou-se em 50,4 milhões de euros, quando em igual período do ano anterior tinha sido de 57,3 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais de correio e outros atingiram, no período em análise, 241,6 milhões de euros, um ganho de 11% em relação aos primeiros seis meses de 2021.

Este crescimento foi impulsionado pelo segmento de soluções empresariais (+34,6 milhões de euros), refletindo a integração da empresa New Spring Services.

Destaca-se o crescimento da receita do correio registado (6,6%), correio azul (5,8%) e do correio internacional de saída (14,7%).

No primeiro semestre, o tráfego endereçado caiu 3,9% em comparação com o ano anterior.

Já os rendimentos operacionais de expresso e encomendas situaram-se em 122,7 milhões de euros, uma descida homóloga de 2,5%.

Neste período, os gastos operacionais apresentaram um crescimento homólogo de 11,5% para 425,7 milhões de euros.

Em 30 de junho, o número de trabalhadores dos Correios foi de 12.803, mais 542 do que em 30 de junho de 2021.

Na mesma data, a dívida líquida estava em 97,2 milhões de euros, valor que compara com os 58,9 milhões de euros de dezembro de 2021.

(Notícia atualizada às 20h28)