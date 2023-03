Lucro dos CTT recuou 5,2% para 36,4 milhões de euros em 2022

João Bento, presidente executivo do grupo CTT. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal reportaram esta quinta-feira um lucro de 36,4 milhões de euros em 2022, um decréscimo de 5,2% face aos 38,4 milhões registados em 2021. Ainda assim, o resultado líquido obtido está em linha com o consenso de analistas que acompanha a empresa, que estimava um lucro mínimo de 35,5 milhões de euros.

De acordo com as contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o lucro recorrente antes da dedução de juros e impostos (EBIT recorrente) foi de 64,5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 4,4% em termos homólogos. E os rendimentos operacionais do grupo cresceram em todas as áreas de negócio, destacando-se o segmento Expresso e Encomendas e o Banco CTT.

[Em atualização]