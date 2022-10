Lucro operacional consolidado da UPS sobe 7,5% e soma 3.144 milhões no 3.º trimestre

© INA FASSBENDER/AFP

O lucro operacional consolidado da UPS aumentou 7,5% (6,0% numa base ajustada), para 3.100 milhões de dólares (3.144 milhões de euros), no terceiro trimestre em termos homólogos, anunciou esta terça-feira a empresa logística norte-americana.

Em comunicado, a UPS avança que as receitas consolidadas aumentaram 4,2%, para 24.200 milhões de dólares (24.546 milhões de euros)

No trimestre em análise, o lucro diluído por ação foi de 2,96 dólares e o lucro diluído ajustado por ação foi de 2,99 dólares, 10,3% acima do mesmo período de 2021.

"Quero agradecer aos UPSers em todo o mundo pelo seu espírito imparável e por continuarem a garantir um serviço excecional aos nossos clientes", afirma a presidente executivo (CEO) da UPS, Carol Tomé, citada no comunicado.

"O ambiente macro é muito dinâmico, mas estamos no caminho certo para atingir as nossas metas financeiras para 2022, executando a nossa estratégia e controlando o que podemos controlar", acrescentou.

No mercado doméstico (EUA), as receitas da UPS aumentaram 8,2%, para 15.374 milhões de dólares (15.589 milhões de euros), e o lucro operacional ajustado somou 1.686 milhões de dólares (1.710 milhões de euros, contra 1.414 milhões de dólares ou 1.434 milhões de euros no período homólogo).

Já as receitas do segmento internacional subiram 1,7%, para 4.799 milhões de dólares (4.866 milhões de euros), e o respetivo lucro operacional ajustado totalizou 1.004 milhões de dólares (1.018 milhões de euros, contra 1.108 milhões de dólares ou 1.124 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021).

Para a totalidade do ano 2022, a UPS reafirmou as suas metas financeiras consolidadas de receitas de cerca de 102.000 milhões de dólares (102.900 milhões de euros), uma margem operacional ajustada de cerca de 13,7% e um retorno ajustado sobre o capital investido acima de 30%.

Para 2022, a empresa agora prevê agora despesas de capital de cerca de 5.000 milhões de dólares (5.044 milhões de euros) e aponta para o pagamento de dividendos na ordem dos 5.200 milhões de dólares, ainda sujeitos à aprovação do Conselho de Administração, e para recompras de ações de pelo menos 3.000 milhões de dólares (3.025 milhões de euros).