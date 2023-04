Lucro operacional da Allianz Partners sobe 1,5% para 260 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Abril, 2023 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa de serviços de assistência e seguros Allianz Partners obteve um resultado operacional de 260 milhões de euros em 2022, mais 1,5% que em 2021, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Allianz Partners afirma que as receitas atingiram 8200 milhões de euros, mais 33,1% que em 2021, e geriu mais de 72,5 milhões de processos de assistência em 2022, incluindo mais de 11 mil repatriamentos médicos.

"Os fortes resultados da empresa no ano transato são devidos principalmente à significativa recuperação do negócio de viagens após o levantamento das restrições relacionadas com a covid-19", refere a empresa.

O "crescimento das receitas permitiu novos investimentos significativos nas plataformas digitais da Allianz Partners e no negócio de saúde durante 2022", adianta.

A empresa precisa ainda que "globalmente, em comparação com 2021, todas as áreas de negócio registaram crescimento, com o negócio de viagens a registar o maior aumento devido à recuperação das mesmas nos EUA e ao aumento exponencial da procura de viagens em todo o mundo, à medida de que as restrições fronteiriças foram sendo levantadas".

O forte crescimento na Mobilidade foi impulsionado principalmente pelos mercados do Reino Unido e da China, afirma a empresa, que acrescenta que "o segmento tradicional do International Private Medical Insurance (iPMI) impulsionou os resultados do negócio de Saúde com mais investimentos através da parceria com a Aetna International".