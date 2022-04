Lucro operacional da UPS atingiu 3 mil milhões de dólares no 1.º trimestre

UPS © UPS

A UPS anunciou esta terça-feira que obteve um lucro operacional consolidado de 3.000 milhões de dólares (cerca de 2.811 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 17,6% do que no mesmo período de 2021.

Num comunicado divulgado, a UPS refere que as receitas consolidadas atingiram 24.400 milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, mais 6,4% do que em igual período de 2021.

Os lucros diluídos por ação foram de 3,03 dólares no primeiro trimestre e os lucros diluídos ajustados por ação de 3,05 dólares, mais 10,1% do que no mesmo período de 2021.

"Quero agradecer a todos os "UPSers" pelos seus esforços notáveis durante um primeiro trimestre desafiante para servir as necessidades dos nossos clientes", disse a presidente executiva (CEO) da UPS, Carol Tomé.

Carol Tomé afirmou ainda que "a agilidade da rede e a execução contínua da estratégia da empresa proporcionou mais um trimestre de forte desempenho financeiro, colocando a empresa no caminho para atingir os objetivos financeiros consolidados de 2022".