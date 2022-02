Lucro Volvo Cars mais que duplica em 2021 para 1.183 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Fevereiro, 2022 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

O fabricante automóvel justificou a robusta subida do resultado líquido devido à "forte e contínua" procura dos seus veículos e aos ganhos de quota no mercado mundial.

O lucro por ação da Volvo Cars ascendeu a 4,72 coroas suecas por ação no ano passado, contra 2,28 coroas suecas por ação no ano precedente, segundo dados divulgados pela agência financeira Bloomberg.

As receitas geradas no ano passado atingiram o recorde de 282.050 milhões de coroas, contra as 262.830 milhões de coroas contabilizada no ano anterior.

Em termos de futuro, o grupo empresarial automóvel antecipa a expansão do volume de vendas em 2022, apesar das interrupções na cadeia de abastecimento de componentes na indústria automóvel dever continuar a persistir.

O resultado operacional ascendeu a 20.300 milhões de coroas suecas, acima dos 8.500 milhões em 2020, apesar dos impactos negativos devido à pandemia de covid-19.

A margem operacional, no período em análise, foi de de 7,2%, adianta a Volvo Cars.

O presidente executivo da Volvo Cars, Håkan Samuelsson, por seu lado, afirmou numa conferência de imprensa de apresentação dos resultados que "2021 foi um ano de grande orgulho para a Volvo Cars".

"Apesar da persistente escassez no fornecimento de componentes na indústria automobilística, aumentámos a quota no mercado global e apresentámos a maior receita e lucro de todos os tempos", salientou ainda o gestor.

No quarto trimestre do ano passado, a Volvo Cars apresentou receitas de 80.100 milhões de coroas suecas, menos 6% na comparação com idêntico período do anterior, enquanto o resultado operacional líquido foi de 3.700 milhões de coroas suecas e a margem operacional de 4,6%.