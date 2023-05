Lucros da Altri caem 34,3% para 19,6 milhões de euros no primeiro trimestre

Altri © DR

O resultado líquido das operações continuadas da Altri atingiu os 19,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma redução de 34,3% em termos homólogos, adiantou o grupo em comunicado.

"O desempenho financeiro do grupo Altri foi influenciado pelo volume de vendas. As receitas totais atingiram os 224,7 milhões de euros, uma diminuição de 9,9% face aos primeiros três meses de 2022, influenciadas tanto pelo efeito de 'destocking' como pelo menor contributo das vendas de energia", indicou a empresa, na mesma nota.

Segundo a Altri, a evolução das receitas, associada aos principais custos variáveis, "que continuam a um nível mais elevado do que o verificado no primeiro trimestre do ano passado, acabaram por levar a uma evolução negativa na margem em relação ao trimestre homólogo", sendo que no primeiro trimestre, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu os 50,2 milhões de euros, uma queda de 17,6%, destacou.

De acordo com o grupo, a partir do terceiro trimestre de 2022, "a Celbi passou para um regime de autoconsumo, limitando-se as vendas apenas à geração excedentária em mercado -- anteriormente era vendido o total bruto produzido -- num contexto de redução dos preços".

Segundo a mesma nota, o grupo Altri, através da Caima, Celbi e Biotek, "produziu 239,5 mil toneladas de fibras celulósicas no trimestre, uma redução homóloga (-14,5%) em resultado da paragem programada da principal unidade industrial, a Celbi, neste período".

Assim, "as vendas acompanharam a redução da produção, registando-se uma descida homóloga (-15,7%), mas um crescimento de 2,8% face ao último trimestre de 2022".

Por outro lado, o investimento líquido no primeiro trimestre atingiu os 18,4 milhões de euros, comparando com 6,8 milhões de euros no período homólogo, sendo que no montante dos primeiros três meses do ano incluem-se "cerca de 6,6 milhões relacionados com a nova caldeira de biomassa para a Caima", indicou.

O grupo referiu, no entanto, que, "apesar do forte aumento do investimento (171%), a dívida líquida do grupo Altri permaneceu praticamente inalterada, ascendendo a 327,5 milhões de euros".

No comunicado, a empresa antecipou que "o processo de normalização do mercado de pasta global, iniciado durante os últimos meses de 2022, deverá continuar durante o segundo trimestre do ano".

O grupo disse que "após o desafiante ano de 2022 a tentar minimizar o efeito de uma inflação generalizada dos custos variáveis" verificou "alguma estabilização durante o quarto trimestre de 2022 e no início de 2023", sendo que no primeiro trimestre já conseguiu "diminuir os custos de produção por tonelada" e acredita "que essa tendência deverá acelerar nos próximos trimestres".

"A tendência de redução do preço do gás natural e dos preços dos químicos tem acelerado e começamos a notar a descida no preço da madeira, além de registarmos menores necessidades de importação", destacou a Altri.

O grupo espera ainda que "o projeto iniciado em 2022 de instalação de capacidade adicional de geração de energia elétrica, através de centrais fotovoltaicas nas três fábricas da Altri" tenha início "na segunda metade de 2023".

Por fim, quanto ao Projeto Gama, na Galiza, o grupo "continua a trabalhar com o objetivo de anunciar a decisão final de investimento em 2023", estando a "avançar nos principais pilares para a tomada de decisão, nomeadamente no estudo de impacto ambiental, projeto de engenharia, viabilidade económica, estrutura de financiamento e acesso a fundos da UE".

Este projeto, que resulta "de um Memorando de Entendimento (MdE) assinado com a Impulsa, um consórcio público-privado da Comunidade Autónoma da Galiza" tem como objetivo "estudar em exclusivo a construção de uma unidade industrial de raiz, com uma capacidade produtiva anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis".

Notícia atualizada às 17.45 horas.