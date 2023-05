Lucros da Caixa Geral de Depósitos quase duplicam no primeiro trimestre para 285 milhões

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo © LUSA

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) obteve lucros de 285 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, refletindo um aumento de 96% face aos 146 milhões registados no período homólogo, informou esta quinta-feira o banco. Esta evolução permitiu um aumento de 3,3 pontos percentuais na rentabilidade dos capitais próprios (ROE) do banco do Estado, para 13,1%.

O resultado líquido alcançado fez-se sobretudo do lado da margem financeira (diferença entre juros pagos e juros recebidos pela instituição), que passou de 266 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, para 611 milhões no final de março deste ano, ou seja, mais 345 milhões de euros, fruto da subida das taxas de juro.

"O contributo da atividade internacional foi também relevante para a evolução da margem financeira (+26 milhões de euros), com destaque para o BCI Moçambique (+13 milhões de euros) e para o BNU Macau (+8,5 milhões de euros)", destaca a CGD, em comunicado.

Apesar de o banco "não ter aumentado os preçários em 2023", referiu Francisco Cary, administrador com o pelouro financeiro (CFO), na apresentação dos resultados, "as comissões cresceram marginalmente", ascendendo a 149 milhões de euros, uma diferença de três milhões em relação ao período homólogo.

Em sentido contrário, os custos de estrutura registaram um aumento de 16 milhões de euros (+7,8%) face a março de 2022, "ao qual não foi alheio o efeito da evolução da taxa de inflação", pode ler-se.

Crédito e depósitos diminuem

A carteira total de crédito bruta da Caixa Geral de Depósitos totalizou 52,7 mil milhões de euros no final de março, verificando-se um "ligeiro decréscimo" de 0,5%, face ao final de 2022. A principal causa foi o abrandamento da procura do crédito à habitação, cuja carteira reduziu de 25 mil milhões em dezembro, para 24,7 mil milhões em março (-1,2%).

