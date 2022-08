Lucros da Coca-Cola Europacific Partners sobem 175% para 675 milhões de euros (Imagem de arquivo) © LIONEL BONAVENTURE / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Agosto, 2022 • 11:32

A Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) registou uma subida de 174,5% nos lucros totais no primeiro semestre, face ao mesmo período de 2021, para 675 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a empresa de bebidas.

Os resultados comunicados pela empresa refletem um aumento de 174,5% nos lucros após impostos, em termos contabilísticos, para 675 milhões de euros, enquanto os lucros comparáveis mostram uma subida de 48,5%, para 743 milhões.

Em termos de receitas semestrais, a CCEP atingiu 8280 milhões de euros, mais 18,5% do que as registadas no primeiro semestre do ano anterior, enquanto na Península Ibérica aumentaram 28,5% para 1.371 milhões de euros.

Na Europa, a CCEP registou receitas de 6.451 milhões de euros, mais 20% do que no primeiro semestre do ano anterior, sendo o Reino Unido o primeiro mercado, com 1.463 milhões de euros (+22,5%), seguido do mercado ibérico e pelo norte da Europa, onde obteve 1.304 milhões (14,5%).

Na área "Austrália, Pacífico e Indonésia", as receitas atingiram 1.829 milhões, o que representa um aumento de 15%.

Em comunicado, o presidente executivo (CEO) da CCEP, Damian Gammell, disse que a chave para o "forte crescimento das vendas e do lucro líquido" tem sido a "recuperação contínua na atividade de restaurantes, bares e cafés, o regresso das viagens e turismo para muitos consumidores e um canal HORECA [setor da economia formado pelo conjunto dos hotéis, restaurantes e cafés] resiliente".

Apesar da incerteza associada ao contexto geopolítico e macroeconómico, com a subida da inflação, Damian Gammell afirmou que, "tendo em conta o sólido desempenho do primeiro semestre", a CCEP reviu em alta as receitas, lucros de operação e fluxo de caixa para 2022, demonstrando a "determinação em gerar um valor contínuo" para os acionistas.