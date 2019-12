Lucros da dona da TVI afundam 90% até setembro

A Media Capital registou um resultado líquido de 1,185 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, observando-se uma queda de 90% face ao período homólogo de 2018 (12,081 milhões de euros).

Em causa está a redução do desempenho operacional. “No terceiro trimestre, esta linha baixou de 1,6 milhões de euros para – 4,7 milhões”, indica a dona da TVI em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O EBITDA consolidado do grupo foi de 12,7 milhões de euros, que comprar com 25 milhões de 2018”, pode ler-se.

Nos primeiros nove meses do ano, o conjunto dos canais TVI, TVI24, TVI Ficção e TVI Reality registou uma quota de audiência de 18,4% no total do dia e 21,9% no horário nobre (20h às 24h). O canal generalista obteve um share de audiência de 16,1%. Em horário nobre, a TVI obteve a segunda posição, com uma quota de 20%.

Em publicidade, destaca-se o segmento de rádio & entretenimento, com um crescimento de 9%, enquanto a percentagem alcançada no segmento Outros (que inclui a área do Digital) foi de +14%. No consolidado verificou-se uma redução de 7% face ao mesmo período de 2018, para os 78,7 milhões de euros, devido ao segmento de televisão.

No segmento de televisão, e num período em que o mercado comparável recuou, a publicidade

reduziu-se 11% face ao período homólogo.