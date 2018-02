Lucros da dona da TVI sobem 4% para 19,8 milhões o ano passado

A Media Capital fechou o ano passado com lucros de 19,8 milhões, uma subida de 4% face aos resultados obtidos em 2016 do grupo dono da TVI, “por força da melhoria dos impostos sobre os rendimentos e dos resultados financeiros”, informou o grupo em comunicado.

Um crescimento nos resultados líquidos do grupo detido pela Prisa apesar da descida de 5% das receitas operacionais, para 165,5 milhões de euros. No período, todas as áreas de negócio, com exceção do braço radiofónico registaram quebras de proveitos anuais, com as receitas de televisão a recuar 4%, para 136,2 milhões de euros; a produção audiovisual a cair 21%, para 31,9 milhões e o item outros a registar uma descida de 2% para 15,9 milhões de euros. Apenas rádio vê subir 4% as receitas, para 18,5 milhões.

Globalmente, as receitas de publicidade do grupo recuaram 2% no ano, para 118,9 milhões de euros, com os outros rendimentos operacionais (produção audiovisual, serviços multimédia e cedência de sinal) diminuíram 12%, para 46,5 milhões.

Os custos recuam 5%, para 125,4 milhões de euros, para um EBITDA de pouco mais de 40 milhões (-3%).

Televisão: resultado operacional recua 3%

A TVI fechou o ano com 136,2 milhões de euros de receitas, um recuo de 4% face a 2016, com a publicidade (-3%) e o item outros rendimentos (-8%) a registarem descidas anuais, para 98,2 milhões e pouco mais de 38 milhões, respetivamente.

No ano, a estação de Queluz reduziu os custos operacionais em 5%, para 103,2 milhões, pese embora a subida de 6% (para 28,1 milhões) no último trimestre “devido a um maior investimento em grelha”.

O EBITDA da TVI recua 2%, para 32,9 milhões, para um resultado operacional de pouco mais de 30 milhões, valor que representa um recuo de 3% face a 2016.

Plural: resultados operacionais no vermelho

Os resultados operacionais da produtora Plural pioram em 2017, para prejuízos de 3,7 milhões de euros, mais 108% do que em relação aos 1,7 milhões negativos registados em 2016, com a melhoria de 84% registada no último trimestre do ano, para 354 mil euros a ser insuficiente para contrariar o resultado anual.

A Plural fechou o ano com receitas de 31,9 milhões de euros, um recuo de 21%. Apesar da descida de 17% nos gastos operacionais, para 32,3 milhões, o EBITDA da unidade fixou-se nos 320 mil euros negativos.

Rádio: resultados operacionais melhoram 51%

A MCR, o braço radiofónico do grupo, fechou o ano com uma melhoria de 51% nos resultados operacionais, para 5,4 milhões de euros. A unidade que integra a Rádio Comercial gerou 18,5 milhões em receitas, mais 4%, com a publicidade a subir 5%, para 17,8 milhões de euros. Já o item outros rendimentos (proveitos com cedência de sinal e serviços multimédia) registaram uma descida de 5%, para 752 mil euros, “sobretudo derivado da atividade de eventos”.

Os gastos operacionais descem 3%, para pouco mais de 12 milhões; o EBITDA melhora 21%, para 6,5 milhões.