Lucros da dona do Pingo Doce crescem 40% até junho para 261 milhões

Grupo liderado por Pedro Soares dos Santos apresentou resultados semestrais © Tiago Petinga/Lusa

As vendas consolidadas do grupo Jerónimo Martins (JM) cresceram 20% no primeiro semestre deste ano, para 11,9 mil milhões de euros.

No total, e de janeiro a junho de 2022, a dona do Pingo Doce obteve um resultado líquido de 261 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 40,3%.

O grupo obteve um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 851 milhões de euros, o que significa um crescimento de 19,1%, relativamente ao período homólogo.

A empresa que apresentou, esta terça-feira, os seus resultados à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), referiu em comunicado que a margem EBITDA foi de 7,2%, em linha com o primeiro semestre de 2021, tendo no segundo trimestre, ao cifrar-se em 7,5% (7,7% no 2T 21), refletido o aumento do investimento em preço e a aceleração da inflação ao nível dos custos.

Em Portugal, as vendas do Pingo Doce cresceram 8,5% (+10,9% no segundo trimestre) e as do Recheio registaram um aumento de 28,9% (+26,8% neste segundo trimestre).

Segundo a Jerónimo Martins, "num contexto de incerteza, todas as insígnias entregaram desempenhos sólidos e fortaleceram as respetivas posições de mercado".

Perante estes resultados, o CEO da JM, Pedro Soares dos Santos, considera ter existido a confirmação da capacidade das equipas "para navegar em águas turbulentas e tomar as decisões necessárias à criação de valor partilhado e à concretização da visão de crescimento rentável e sustentável que nos guia". "A força do desempenho das nossas equipas nos primeiros seis meses do ano é inegável, num contexto de muita incerteza, com elevada inflação alimentar, uma crise energética sem precedentes neste século, e disrupções ao nível das cadeias de abastecimento internacionais. Este excelente desempenho reflete o acerto da nossa aposta estratégica na defesa da competitividade de todas as companhias do grupo e a resiliência das suas próprias cadeias de abastecimento, bem como dos modelos de eficiência com que operamos", diz o responsável.

Resultados em Portugal

Apesar dos bons resultados conseguidos pelas duas marcas portuguesas da JM, a empresa faz questão de recordar o aumento da inflação alimentar ao longo dos seis meses que acabou por se cifrar em 8,6% no semestre (11,9% no segundo trimestre).

Quanto ao Pingo Doce, as vendas desta marca atingiram os 2,1 mil milhões de euros, com um LFL , (like for like, que é uma medida de crescimento em vendas) excluindo combustível, de 6,5% (+9,3% no segundo trimestre). A empresa relembra que também aqui, a inflação no cabaz contribuiu para o desempenho conseguido.

O EBITDA foi de 120 milhões de euros, 7,8% acima do registado no período homólogo, o que representou uma margem de 5,8%, em linha com o ano anterior.

Durante este período o Pingo Doce abriu três novas lojas e encerrou uma.

As vendas do Recheio atingiram os 513 milhões de euros, 28,9% acima do primeiro semestre do ano passado, com um aumento de 26,8% neste segundo trimestre (2T) com um LFL de 29,3% (+27,0% no 2T). Quanto ao EBITDA, fixou-se em 24 milhões de euros, 61,1% mais que no mesmo período de 2021. A margem foi de 4,6% (3,7% no na o passado).

Na Colômbia

A marca Ara registou um aumento de vendas de 70,1% nestes primeiros seis meses, co824 milhões, 74,1% acima do mesmo período de 2021.m um LFL de 44,3%. Como explica a Jerónimo Martins, em euros estas vendas representam

No 2T deste ano, as vendas cresceram 74,9% (+86,8% em euros), com um LFL de 48,9%.

A margem EBITDA passou de 1,3% no primeiro semestre do ano passado para 3,1% no mesmo período deste ano. O EBITDA cifrou-se, assim, em 26 milhões de euros, contra os seis milhões de euros do ano passado.

A Ara inaugurou 57 lojas neste período (56 adições líquidas).

Polónia

A inflação alimentar na Polónia aumentou até atingir os 11,1% no primeiro semestre (13,4% no 2T).

Como explica a JM, a Biedronka conseguiu, nos primeiros seis meses deste ano, vendas no valor de 8,3 mil milhões, o que significa 18,7% acima do período homólogo. Só no segundo trimestre deste ano, as vendas atingiram 4,4 mil milhões, 23,7% acima do segundo trimestre de 2021. "O reforço da competitividade foi fulcral para o extraordinário crescimento de 15,4% (+17,9% em moeda local) do EBITDA da Companhia, com a respetiva margem a cifrar-se em 8,7% (8,9% no 1S 21)", declara o grupo.

A Biedronka inaugurou 40 lojas no semestre (33 adições líquidas) e remodelou 127 localizações.

Quanto à Hebe, a insígnia teve vendas que alcançaram 163 milhões, 31,8% acima do mesmo período de 2021. No segundo trimestre, as vendas cresceram 40,4% (+36,9% em euros) com um LFL de 32,2%. A marca conseguiu um EBITDA de 10 milhões de euros versus cinco milhões de euros no ano passado. A margem aumentou de 4,4% para 6,3%.

A Hebe abriu oito lojas nestes seis meses (cinco adições líquidas).