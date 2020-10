Lucros da EDP com queda de 8% para 422 milhões de euros até setembro

Miguel Stilwell, presidente executivo interino da EDP. © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A EDP fechou os primeiros nove meses do ano com resultados líquidos de 422 milhões de euros, 8% abaixo do verificado em igual período do ano passado. Uma prestação que a empresa explica com a queda do consumo de eletricidade, por via da pandemia, e com os preços mais baixos da energia elétrica. O impacto da covid-19 nas contas da companhia está contabilizado em 54 milhões de euros.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade dá, ainda, conta que os lucros dos nove meses foram também penalizados por custos não recorrentes de 247 milhões de euros, após impostos, "principalmente ao nível das atividades convencionais em Portugal", em especial com os custos extraordinários da antecipação do fecho da central a carvão de Sines, prevista para os primeiros dias de 2021, e com a provisão relativa à "devolução da alegada sobrecompensação das centrais CMEC no mercado de serviços de sistema no período de 2009-2013, incluída na proposta de tarifas reguladas para 2021". Além disso, destaca ainda o custo anual com a Contribuição Extraordinária do Setor Energético (CESE).

O negócio em Portugal continua pesar negativamente nas contas da elétrica portuguesa, com prejuízos de 23 milhões, mesmo assim inferiores aos 33 milhões registados em igual período do ano passado. No comunicado, a EDP sublinha, no que à CESE diz respeito, que "no contexto da atual crise pandémica e no seguimento da análise periódica da probabilidade de sucesso e custos com processos judiciais em curso, a EDP decidiu desistir da litigância judicial com o Estado português sobre esta contribuição".

A empresa especifica que esta decisão "não terá qualquer impacto" nas suas demonstrações financeiras, já que o custo associado à CESE foi contabilizado anualmente desde a sua introdução em 2014. E defende a "redução gradual desta contribuição ao longo dos próximos anos, em linha com a descida sustentada da dívida tarifária do setor, tal como previsto no Orçamento do Estado".

Os primeiros nove meses do ano ficaram, ainda, marcados por uma descida de 2% no EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para 2.625 milhões de euros. Excluindo o impacto cambial, o EBITDA cresceu 3% face ao período homólogo. No final de setembro, a dívida líquida do grupo situava-se nos 13 mil milhões, o que representa uma quebra de 6% face a dezembro de 2019, "com impacto positivo do aumento de capital de um milhão realizado em agosto de 2020".

