Lucros da EDP Renováveis aumentam 200% para 342 milhões

A EDP Renováveis registou lucros de 342 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, um aumento de 197% em relação ao mesmo período de 2018, segundo informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa, que tem sede em Madrid, mas que está cotada na bolsa de Lisboa, informou o mercado de que as receitas até setembro totalizaram 1,3 mil milhões de euros, um aumento 10% em relação a um ano antes.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 1,2 mil milhões de euros, mais 40% do que no mesmo período de 2018.

A empresa tinha em 30 de setembro último 1526 colaboradores, mais 12% do que um ano antes.

Em setembro de 2019, a EDP Renováveis geria um portfólio de ativos operacionais de 10,8 GW (giga watts) em todo o mundo e nos últimos nove meses construiu 344 MW (megawatts), dos quais 145 MW na Europa e 199 MW nos EUA.

Nos primeiros nove meses do ano a EDP Renováveis produziu 21,9 TWh (terawatts) de energia limpa, mais 9% do que no mesmo período de 2018, evitando 15 Mt (megatoneladas) de emissões de gases nocivos (CO2).

A EDP Renováveis apresentou lucros de 313 milhões de euros no final do exercício de 2018, um aumento de 14% em relação a 2017. A Energias de Portugal, S.A. (EDP), é a maior acionista da EDP Renováveis.