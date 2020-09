Lucros da EDP Renováveis caem 26% no primeiro semestre

Os lucros da EDP Renováveis caíram 26% no primeiro semestre, para 255 milhões de euros. A empresa do grupo EDP foi afetada pela diminuição da capacidade de produção de energia até junho. Esta situação não foi compensada por um aumento dos preços de venda de energia, segundo a apresentação de resultados divulgada esta quinta-feira junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Até junho, as receitas da empresa diminuíram 9%, para 913 milhões de euros. A empresa teve um impacto negativo de 79 milhões de euros na capacidade de produção de energia por MW e de 52 milhões de euros nos recursos eólicos. Estas quebras não foram compensadas por uma subida de 22 milhões de euros nos preços de venda de energia e mais 16 milhões de euros a nível cambial.

(Em atualização)