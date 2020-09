Lucros da EDP Renováveis caem 26% no primeiro semestre

Os lucros da EDP Renováveis caíram 26% no primeiro semestre, para 254,7 milhões de euros. A empresa do grupo EDP foi afetada pela diminuição da capacidade de produção de energia até junho. Esta situação não foi compensada por um aumento dos preços de venda de energia, segundo a apresentação de resultados divulgada esta quinta-feira junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Até junho, as receitas da empresa diminuíram 9%, para 913 milhões de euros. A empresa teve um impacto negativo de 79 milhões de euros na capacidade de produção de energia por MW e de 52 milhões de euros nos recursos eólicos. Estas quebras não foram compensadas por uma subida de 22 milhões de euros nos preços de venda de energia e mais 16 milhões de euros a nível cambial.

No mesmo semestre, a empresa liderada interinamente por Rui Teixeira aumentou os custos operacionais para 308,8 milhões de euros (+4%), como forma de “suportar o crescimento esperado para os próximos anos”.

Com menos receitas e mais custos operacionais, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) da empresa recuou 18%, para 793,2 milhões de euros.

O primeiro semestre de 2020 ficou marcado pela conclusão da venda do parque eólico de Babilónia, no estado brasileiro da Bahia, por 127,2 milhões de euros.

Nos primeiros seis meses de 2020, a dívida da EDP Renováveis aumentou 8%, para 3,027 mil milhões de euros.

No final de junho, a EDP Renováveis tinha um total de 11,4 GW em ativos operacionais, “com vida média de 9 anos”. Mais de 95% dos ativos é controlado pela empresa do grupo EDP.

