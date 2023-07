Lucros da EDP Renováveis caem 62% no primeiro semestre

O parque solar Riverstart construído pela EDP Renováveis. © D.R.

A EDP Renováveis teve lucros de 102 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano, menos 62% do que no primeiro semestre de 2022, segundo informação da empresa publicada esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na Bolsa de Lisboa, explicou que no segundo trimestre do ano a geração de energia renovável "foi particularmente fraca", penalizada pelo efeito do fenómeno meteorológico conhecido como El Niño, que afetou as eólicas nos Estados Unidos.

Neste período, e mais em concreto entre março e junho, a geração de energia renovável também foi afetada "por um maior congestionamento da rede elétrica em Espanha", segundo a EDP Renováveis.

Os resultados da empresa refletiram ainda o impacto de mudanças nas regras regulatórias para o preço de referência de venda de energia em Espanha, "juntamente com preços de mercado de eletricidade mais baixos na Europa e a venda de eletricidade de ativos recentes no Brasil temporariamente a preço de mercado (atualmente a níveis mínimos)".

As receitas da EDP Renováveis caíram 1% em relação ao primeiro semestre de 2022, para 1.225 milhões de euros, "devido a uma produção fraca juntamente com um menor preço médio de venda", ao mesmo tempo que cresceram em 10% os custos operacionais, incluindo mais impostos na Europa e mais gastos com pessoal, por causa de um aumento no número de trabalhadores e da inflação.

Os resultados da EDP Renováveis tiveram ainda outros impactos negativos relacionados com empresas associadas no Reino Unido ou nos Estados Unidos, como a queda preços da eletricidade "em comparação com os níveis extraordinários do ano passado" ou cancelamentos de projetos, assim como "uma provisão da Roménia" relacionada com regras regulatórias, entre outros.

Neste período, a EDP Renováveis fez um investimento bruto de 2,3 mil milhões de euros e a dívida líquida da empresa alcançou os 5,7 mil milhões de euros.

A EDP Renováveis é uma empresa subsidiária e detida a 74,98% pelo Grupo EDP (Energias de Portugal), operando no domínio das energias renováveis.

Em 2022, a empresa apresentou lucros de 671 milhões de euros, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.