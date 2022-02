Lucros da EDP Renováveis crescem 18% em 2021 para 655 milhões de euros

Windfloat, o parque eólico flutuante desenvolvido pela EDP Renováveis ao largo de Viana do Castelo © Direitos Reservados

A EDP Renováveis aumentou os seus lucros em 18% no último ano. A empresa do universo EDP dedicada a energias alternativas registou ganhos de 655 milhões de euros, o que compara com os resultados líquidos positivos de 556 milhões de euros em 2020. A maior produção de energia, a diminuição de custos financeiros e os ganhos de capital justificam a melhoria das contas.

No último ano, a produção de energia aumentou 6% (para 30 323 GWh) e o preço médio de venda somou 1% (para 53,7 euros por MWh). Graças a isso, as receitas subiram 2%, para 1,758 mil milhões de euros, segundo a informação comunicada nesta quarta-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) aumentaram 6%, para 1,760 mil milhões de euros.

A dívida líquida da EDP Renováveis baixou cerca de 15%, para 2,935 mil milhões de euros. Praticamente metade (49%) do passivo financeiro tem maturidade para depois de 2025.

No final de 2021, a EDP Renováveis contava com capacidade operacional de 13,6 GW, dos quais 12,5 GW são detidos a 100% pela empresa. A restante parcela é gerida através de acordos de parceria.

A empresa contava com ativos em 15 países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Polónia, Roménia, Itália, Grécia e Reino Unido (Europa); Estados Unidos, Canadá, México (América do Norte); Brasil e Colômbia (América Latina); e Vietname.

Em construção estão mais 1,8 GW de capacidade de produção, das quais mais de 88% correspondem a energia eólica - o restante corresponde a energia solar. A América Latina é a região onde a EDP Renováveis tem mais ativos em construção (1,08 GW).

Em 2021, apesar do aumento de investimento de 20% em novas unidades de produção de energia renovável, o investimento líquido diminuiu 10% (para 1,7 mil milhões de euros) por causa das vendas de ativos.