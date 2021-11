Lucros da EDP sobem 21% para 510 milhões até setembro

Lisboa , 26/01/2018 - Realizou-se hoje na sede da EDP em Lisboa a Conferência Lisbon Mobi Summit. Miguel Stilwell de Andrade (Álvaro Isidoro/ Global Imagens ) © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

Os lucros da EDP (atribuíveis aos acionistas) subiram 21% entre janeiro e setembro, comparando com os primeiros nove meses de 2020, para 510 milhões de euros, de acordo com a informação enviada pela empresa ao regulador do mercado de capitais, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Nos primeiros nove meses do ano passado, a elétrica tinha registado lucros de 422 milhões de euros.

"Ajustado pelas alterações no perímetro de consolidação na Península Ibérica em 2020 (hídrica em Portugal e fornecimento de Castejon CCGT e B2C em Espanha) e por efeitos não recorrentes*, o resultado líquido recorrente caiu 2% face ao período homólogo, para 510 milhões de euros nos nove meses de 2021, devido ao fraco desempenho das renováveis e da gestão de energia, que foram parcialmente mitigados pelo crescimento nas redes e pelo forte desempenho das nossas operações hídricas e de comercialização", diz a empresa em comunicado.

Entre janeiro e setembro, o EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) desceu 4% para 2.507 milhões de euros e o EBITDA recorrente desceu 1% para 2.511 milhões de euros. "A evolução do EBITDA face aos nove meses de 2020 é principalmente impactada por resultados de gestão de energia mais fracos comparativamente a uns nove meses de 2020 muito fortes, agravados pelo forte aumento dos preços da energia nos nove meses de 2021, fatores de utilização eólicos médios mais baixos e polar vortex no primeiro trimestre de 2021 nos EUA, e o impacto desfavorável das taxas de câmbio (-97 milhões de euros face aos nove meses de 2020), principalmente do Real Brasileiro que desvalorizou 11% face ao Euro", salienta a EDP.

Por outro lado, o investimento bruto subiu 15% para 2,7 mil milhões de euros nos três trimestres deste ano. Deste montante, indica, 95% foi em energias renováveis e redes de electricidade, "num forte alinhamento com a transição energética". A empresa detalha que nas energias renováveis, no último ano, "a EDP instalou +2,5 GW de capacidade, nos nove meses de 2021, e 76% da produção de electricidade teve origem em energias renováveis, sendo que a capacidade instalada de carvão diminui 37% em termos homólogos, como parte do nossa estratégia de descarbonização até 2025".

Nota ainda para a dívida líquida. Até 31 de setembro, e segundo a informação prestada ao regulador, a companhia contava com uma dívida líquida de 12,1 mil milhões de euros "em linha com dezembro 2020, impactada sobretudo pela aceleração do investimento, sobretudo em renováveis e redes no seguimento do plano estratégico, e pelo aumento do fundo de maneio, que foram mitigados pelo aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros da EDPR e pela emissão de 2 mil milhões de euros de híbridos verdes".