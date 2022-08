Lucros da Ferrari sobem para 249 milhões no segundo trimestre

© D.R.

O fabricante de automóveis desportivos Ferrari revelou esta terça-feira que contabilizou um lucro de 249 milhões de euros (255,5 milhões de dólares) no segundo trimestre deste ano, contra os 206 milhões de euros em igual período do ano anterior.

O Ebitda (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, atingiu os 446 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, que compara com idêntico trimestre do ano anterior (386 milhões de euros), refere a Ferrari citada pela agência financeira Bloomberg.

Quanto ao Ebit (lucro antes de juros e impostos), este situou-se em 323 milhões de euros, que compara com 274 milhões de euros do segundo trimestre do ano passado.

As receitas no trimestre em apreço cifraram-se em 1.290 milhões de euros, contra de 1.040 milhões de euros no trimestre homólogo do ano passado.