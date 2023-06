Lucros da Flexdeal caem 38% no semestre terminado em março para 99 mil euros

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Junho, 2023 • 19:13 Partilhar este artigo Facebook

A sociedade de investimento mobiliário para o fomento da economia (SIMFE) Flexdeal registou um resultado líquido consolidado de 99 mil euros no semestre terminado em março de 2023, uma queda de cerca de 38% face ao período homólogo.

A empresa, que divulgou esta sexta-feira os resultados num relatório publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), disse, num outro comunicado, que "encerrou o primeiro semestre a 31 de março de 2023 com um EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] de 209 mil euros e um resultado líquido consolidado de 99 mil euros".

Segundo a empresa, o total do seu ativo registou uma variação positiva, neste período, de 2,7%, "de 22,7 milhões (setembro de 2022), para 23,3 milhões de euros (31 de março de 2023)".

Paralelamente, nestes seis meses, "o total de investimento realizado pela Flexdeal junto das PME [Pequenas e Médias Empresas] portuguesas ultrapassou os 9,5 milhões euros".

No final do período em análise, a Flexdeal detinha "participações de capital em 29 sociedades, sendo que o investimento global do grupo em instrumentos financeiros e de capital das suas participadas se fixa nos 18.070.157 euros", referiu.

Citado na mesma nota, Alberto Amaral, presidente executivo da sociedade, disse que "um dos posicionamentos estratégicos da Flexdeal é levar financiamento de médio e longo prazo, em parceria com o Banco Português de Fomento, às PME, registando-se no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica (PRR) um investimento global superior a 50 milhões de euros".