Lucros da Ford aumentam 19% no segundo trimestre após impulso dos semicondutores

Os lucros da Ford Motor aumentaram 19% no segundo trimestre em termos homólogas, para 667 milhões de euros (653 milhões de euros) depois de a empresa ter controlado a escassez de 'chips' que afetou a produção.

A construtora anunciou quarta-feira que lucrou 667 milhões de dólares no segundo trimestre, com ganhos ajustados de 68 cêntimos por ação, contra 45 cêntimos previstos pelos analistas.

A nível de receitas, Ford Motors bateu também as estimativas dos analistas, que apontavam para 36,87 mil milhões de dólares, ao registar 40,19 mil milhões de dólares.

Em comunicado partilhado no seu portal, a empresa espera continuar a obter bons preços pelos seus veículos durante o resto do ano, que, espera, serão suficientes para compensar os cerca de quatro mil milhões de dólares em custos adicionais com mercadorias.

As vendas da Ford nos Estados Unidos da América, o mercado mais rentável da construtora, aumentaram quase 2% no trimestre.

No período entre abril e junho de 2021, as vendas da Ford caíram após a sua produção ter abrandado devido à escassez global de semicondutores, tendo, então, registado lucros de 561 milhões de dólares.