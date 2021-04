Lucros da Galp descem 13% para 26 milhões de euros no primeiro trimestre

Sede da Galp, em Lisboa © Filipe Amorim / Global Imagens

Os lucros da Galp ascenderam a 26 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, de acordo com a informação prestada ao regulador do mercado de capitais, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O resultado líquido da petrolífera atualmente liderada por Andy Brown reflete assim uma queda de 13% face ao primeiro trimestre do ano passado, que contou já com alguns efeitos da pandemia de covid-19.

De janeiro a março, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) registado pela petrolífera foi de 499 milhões de euros, mais 6% que em igual período do ano passado. Sendo que, o Ebitda RCA foi de 438 milhões de euros, uma subida de 53% face ao mesmo período do ano passado "refletindo o aumento dos preços do petróleo, os quais compensaram a menor produção, assim como a desvalorização do Dólar dos E.U.A. face ao Euro".

A dívida líquida no final do primeiro trimestre ascendia a 1.552 milhões de euros, mais 4% no período homólogo, "o que levou a um rácio dívida líquida para Ebitda RCA de 1,1x".

Além disso, de janeiro a março, a petrólifera investiu 178 milhões de euros, mais 23% que nos três primeiros meses do ano passado.

A Galp, num comunicado enviado às redações, recorda ainda que em outubro de 2020, chegou a acordo com a Allianz para "a venda de 75,01% da sua participação na GGND com base no preço acordado de 368 milhões de euros" e que "a conclusão da transação ocorreu no primeiro trimestre de 2021, tendo a Galp recebido 343 milhões de euros, com os restantes 25 milhões de euros esperados no segundo trimestre de 2021".

Andy Brown, CEO da Galp, em comunicado, sustenta que os resultados de janeiro a março "alcançados em condições macro ainda muito desafiantes, denotam uma saudável melhoria, mesmo se comparados com os do mesmo trimestre de 2020, quando apenas tínhamos sentido o impacto inicial dos extraordinários acontecimentos desse ano".

"A posição financeira da Galp melhorou e as medidas que tomámos para ajustar o nosso portfolio e para incutir disciplina nos custos tornaram-nos mais fortes para os desafios que ainda temos pela frente. Continuámos a abraçar a mudança e a avançar nos nossos principais projetos, suportados por uma carteira ímpar de ativos e pelas nossas pessoas. A viagem continuará a ser dura, mas estou confiante de que Galp está bem posicionado para prosperar através da transição energética e para criar um futuro do qual nos possamos orgulhar", acrescentou o gestor.

(Notícia atualizada pela última vez às 07h37)