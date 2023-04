Lucros da GamaLife disparam 7,5 vezes com aquisição em Itália

(Da esquerda para a direita) Alistair Bell, Filomena Santos, Matteo Castelvetri e Gonçalo Castro Pereira © DR

Fechando o ano de 2022 como terceiro maior grupo segurador em Portugal - com 9,4 mil milhões de euros em ativos sob gestão -, a GamaLife atingiu um volume total de negócios de 220,1 milhões de euros em Portugal. E os resultados finais do grupo projetam grandes conquistas: a seguradora mais que septuplicou lucros, atingindo os 311 milhões de euros, que comparam com os 42,5 milhões de euros registados no ano anterior.

Para este resultado contribuíram, conforme se explica em comunicado à CMVM, não apenas as receitas operacionais de Portugal e Itália, como fatores materiais não recorrentes, incluindo um ganho extraordinário no balanço de abertura da sucursal italiana e uma "variação significativa" na provisão técnica para compromissos de taxas.

"O ano de 2022 foi muito importante para a GamaLife. Concluímos a aquisição em Itália, naquele que foi o primeiro passo para a construção da nossa visão de uma empresa pan-europeia sediada em Portugal", explica o CEO, Matteo Castelvetri. "Em Itália, acrescentámos mais de 180 mil clientes aos 340 mil existentes no final de dezembro e estabelecemos acordos com mais de 400 agentes e corretores de seguros e com quase 60 parceiros bancários. Também recebemos novos colegas de várias instituições, incluindo da Zurich, que se juntaram à nossa sucursal em Milão", justificou ainda o presidente da GamaLife.

O volume de produção da GamaLife atingiu 271 milhões de euros, com uma diminuição de 63% na produção em Portugal, para 220 milhões de euros, "principalmente impulsionada por uma diminuição nas vendas de produtos unit-linked, parcialmente compensada por um aumento dos produtos garantidos e um desempenho estável em produtos de risco", explica a companhia.

"Num ano marcado por um dos maiores aumentos nas taxas de juro e pelo fraco desempenho de todas as classes de ativos, tivemos de ser ágeis e ajustar os nossos caminhos à nova realidade", junta o CEO. "Em Portugal, as vendas de produtos unit-linked revelaram-se difíceis, pelo que decidimos reabrir os produtos garantidos, que continuam a ter um forte desempenho em 2023. Como sempre, continuamos empenhados em ser uma organização sólida ao serviço dos seus clientes, funcionários e parceiros."

No final de 2022, a GamaLife era a sétima maior seguradora do país em prémios de Vida, com uma quota de mercado de 3,7%.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, os Fundos Próprios Elegíveis Solvência II da GamaLife representavam 615 milhões de euros, mais 88 milhões de euros do que no ano anterior. Segundo a empresa, este valor reflete a aquisição da unidade de negócio em Itália e o reembolso de 45 milhões de euros de dívida soberana Tier 2 no quarto trimestre. Já o requisito de capital de solvência regulamentar da GamaLife era de 310 milhões de euros, o que representa um ganho de 156 milhões de euros face ao ano anterior.