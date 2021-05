Lucros da Glintt cresceram 25,8% para 600 mil euros no primeiro trimestre

Glintt

A Glintt - Global Intelligent Technologies, multinacional portuguesa especializada em serviços tecnológicos na área da Saúde, anunciou ter obtido 23,8 milhões de euros de volume de negócios no primeiro trimestre, mais 5,1% do que no período homólogo. A faturação da empresas cresceu 6% em Portugal e 4% no mercado internacional. Já os resultados líquidos cresceram 25,8% para 600 mil euros.

Em comunicado, a empresa adianta que os resultados operacionais bruto (EBITDA) registaram um acréscimo de 30,6% para 832 mil euros, impulsionados pela "melhoria da sua eficiência operacional", fruto de um ajuste da oferta e da dinâmica comercial da Glintt, a part da implementação de medidas de contenção e de controlo de custos para fazer face aos impactos da crise pandémica.

Com 1.100 trabalhadores, a empresa tem 90% dos seus quadros em teletrabalho, mantendo um "planeamento rigoroso" das suas operações e preservando a capacidade de intervenção das equipas operacionais para situações críticas, "que continuam disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana, sem qualquer interrupção ou quebra de qualidade dos serviços prestados", sustenta.

"Todo o esforço foi colocado para minimizar o impacto da pandemia nos nossos clientes e colaboradores de forma a poderem continuar a sua atividade com a menor disrupção possível. Consolidou-se uma dinâmica de inovação e de resposta em tempo record, com empenho e dedicação de todos: clientes, parceiros e colaboradores", sublinha a comissão executiva, no comunicado.