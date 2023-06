Lucros da H&M caíram 2% para 325 milhões de euros em metade do ano fiscal

© Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

A cadeia de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) obteve um lucro líquido de 3828 milhões de coroas suecas (325 milhões de euros) na primeira metade do ano fiscal (dezembro - maio), menos 2% do que no período homólogo.

O resultado foi marcado negativamente pela subida do custo das matérias-primas e taxas de transporte, pela força do dólar, pelo preço da energia e pelos efeitos do encerramento das operações na Rússia por causa da guerra na Ucrânia, informou a empresa.

A principal concorrente da distribuidora espanhola Inditex obteve um lucro operacional de 5466 milhões de coroas suecas (464 milhões de euros), quase meio ponto percentual a menos.

As vendas líquidas atingiram os 9558 milhões de euros.

No segundo trimestre (março - maio), o resultado líquido foi de 279 milhões de euros, menos 11% do que no período homólogo de 2022.

O lucro operacional contraiu 5% para 403 milhões de euros e as vendas líquidas chegaram aos 4.896 milhões de euros.

A 31 de maio, a H&M tinha 4.399 lojas abertas, menos 303 do que no ano anterior, embora mais de metade das lojas encerradas sejam as da Rússia e Bielorrússia.

"Estamos a dar passos importantes em direção aos nossos objetivos. As coleções de verão foram bem recebidas e o terceiro trimestre começou bem. As condições para melhorar o crescimento e os lucros continuam a melhorar ", disse a presidente executiva da marca, Helena Helmersson.