Lucros da Iberdrola caíram 19,5% até março, mas o investimento cresceu 45%

Ignacio Galán, presidente da Iberdrola © Direitos Reservados

A Iberdrola fechou o primeiro trimestre com lucros líquidos de 1.025 milhões de euros, menos 19,5% do que os 1.272 milhões obtidos no período homólogo, mas que foram influenciados pela venda da participação na Siemens Gamesa. Indica a empresa, em comunicado, que, excluído esse efeito extraordinário, o lucro líquido ajustável cresceu 12%. O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 2% para 2.814 milhões, impulsionado pelo acréscimo de 27,8% do segmento das renováveis e de 4,3% na área das redes.

O crescimento da empresa em mercados como os Estados Unidos, Reino Unido e Brasil permiiu compensar o lucro operacional estável (-0,1%) que a Ibfredrola registou em Espanha. Indica a empresa que "apurados os efeitos da covid-19, calculados em 65 milhões de euros, e da desvalorização cambial, que custou perdas de 213 milhões, o EBITDA ajustado cresceu 12% para 3.110 milhões.

O cash flow cresceu 7% para 2.270 milhões de euros, ao mesmo tempo que a empresa liderada por Ignacio Galán reduziu a dívida em mais de 1.300 milhões, com o seu custo médio a melhorar em 12 pontos base. "A empresa consolida-se como referência em financiamento sustentável - ultrapassa os 32 mil milhões de euros - e mantém uma liquidez de 17 mil milhões de euros", indica o comunicado.

O trimestre fica marcado por um investimento recorde: 2.507 milhões de euros, mais 45% do que no período homólogo. Redes e Renováveis foram as grandes apostas, com 50% e 42%, respetivamente, do esforço de investimento. Em termos de mercados, destaque para os 725 milhões aplicados nos EUA (onde já foi iniciada a construção da linha NECEC, que permitirá o transporte de energia renovável do Canadá, e onde o processo de aquisição da PNM Resources avança mais rápido do que o esperado), os 698 milhões no Brasil (o que reforçou a sua presença no país com a aquisição da distribuidora de Brasília Neoenergia Distribuição Brasil (antiga CEB- D) por 403 milhões de euros) e 546,5 milhões em Espanha. Os três países receberam cerca de 80% da fatia total aplicada. O resto foi dividido pelos mercados europeus, incluindo o Reino Unido, e pela Austrália.

No final do trimestre, Iberdrola contava com um portefólio total de 78.000 MW e, destes, 18.700 MW estão em construção e cobrem 100 % da capacidade instalada prevista até 2022 e 75% da estimada para 2025, que chegará aos 60.000 MW instalados. Só em Espanha, a empresa tem direitos de conexão para 15.000 MW e um terreno com capacidade equivalente. "A notável expansão do portfólio de energia eólica offshore nos últimos 12 meses - 20.000 MW no final do trimestre -, baseia-se em novas plataformas de crescimento com grande potencial, como Japão, Polónia, Suécia e Irlanda, permitirão ao grupo atingir os 12.000 MW operacionais em 2030", destaca a Iberdrola.

No total das renováveis, a empresa tem 8.700 MW em construção: 4.600 MW de energia eólica (2600 MW offshore e restante onshore), 2.800 MW fotovoltaicos, 1.160 MW hidroelétricos e 150 MW em baterias. Por áreas, um terço é desenvolvido nos Estados Unidos, outro em Espanha e no Brasil e outro em mercados europeus como Portugal, França e Alemanha, além da Austrália.

"A aceleração dos investimentos permite-nos crescer a um ritmo mais rápido do que inicialmente previsto: em Espanha, por exemplo, onde estamos a gerar mais de 30.000 novos empregos nos nossos fornecedores. A Iberdrola está a utilizar toda a sua solidez financeira e de liderança ao serviço da recuperação económica dos países onde estamos presentes", destaca, no comunicado, o presidente da empresa. Refira-se que, nos últimos 12 meses, o grupo Iberdrola contratou 6 mil novos colaboradores em todo o mundo, dos quais 2.500 só no primeiro trimestre do ano.

A empresa, que mantém as previsões de atingir, no final do ano, um lucro líquido de 3.700 a 3.800 milhões de euros, vai propor à assembleia geral de acionistas um dividendo complementar de 0,252 euros por ação para reforçar os 0,42 euros brutos pagos até 2020, dada a "solidez" financeira conseguida. Para o exercício de 2021, a intenção é de remunerar os acionistas com um dividendo bruto por ação de 0,44 euros brutos.