Lucros da Inditex cresceram 41% para 1.794 milhões de euros

A Inditex fechou o primeiro semestre com vendas, EBITDA e resultados líquidos em máximos históricos, graças a um "forte desempenho operativo", anunciou o maior retalhista de vestuário e moda do mundo em comunicado. Com vendas "positivas em todas as áreas geográficas" que atingiram os 14.845 milhões de euros, mais 24,5% do que no período homólogo, a dona da Zara e de outras insígnias como a Bershka, Massimo Dutti ou Pull & Bear, obteve lucros de 1.794 milhões, 41% acima do primeiro semestre de 2021.

A Zara, e a Zara Home, representam a maior parcela das vendas do grupo Inditex, assegurando 10.927 milhões de euros, mais 29% do que no primeiro semestre de 2021. Segue-se a Bershka, com 1.055 milhões, um aumento de 15%, e a Pull E Bear com 936 milhões, mais 19%. A Stradivarius cresceu 17% para 913 milhões de euros e a Massimo Dutti contribuiu com 721 milhões, um acréscimo de 10%. A única marca do portefólio da Inditex que perdeu vendas foi a Oysho, que se ficou pelos 293 milhões, um decréscimo homólogo de 4%. No total, o grupo contava, no final do primeiro semestre (que contabiliza de 1 de fevereiro a 31 de julho), com 6.370 lojas em 24 países.

No comunicado, a empresa dá ainda conta que as vendas online progrediram "de maneira satisfatória", tendo sido positivas nos segundo trimestre de 2022. O grupo espera que, em 2024, o online pese já mais de 30% das vendas totais.

A margem bruta da empresa situou-se nos 8.594 milhões de euros, mais 24,5% do que no primeiro semestre de 2021, representando 57,9% das vendas, "o valor mais alto dos últimos sete anos". Por outro lado, o controlo dos custos foi "rigoroso", com os gastos de exploração a crescerem 20%, abaixo do valor de progressão das vendas.

Os resultados operacionais (EBITDA) cresceram 30% para 4.029 milhões. O grupo indica, ainda, que "provisionou integralmente as despesas estimadas para o exercício financeiro de 2022 na Federação Russa e na Ucrânia", tendo sido inscrito nas contas do primeiro trimestre de 2022 um encargo extraordinário de 216 milhões de euros. O dividendo final do exercício de 2021, no valor de 0,465 euros por ação, será pago a 2 de novembro.

"Estes resultados explicam-se por quatro fatores chave no nosso desempenho: a nossa proposta e moda, uma experiência de compra constantemente otimizada para os nossos clientes, o enfoque que temos na sustentabilidade e no talento e compromisso de toda a nossa gente. O nosso modelo de negócio funciona a pleno rendimento e tem um grande potencial de crescimento no futuro", refere, citado no comunicado, o conselheiro delegado do grupo, Oscar García Maceiras.