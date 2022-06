Lucros da Inditex cresceram 80% no primeiro trimestre para 760 milhões

O CEO do grupo Inditex, Óscar García Maceiras © Direitos Reservados

O grupo Inditex fechou o primeiro trimestre com um crescimento de 36% no seu volume de negócios, para 6,74 mil milhões de euros, "sustentado por uma forte recuperação do tráfego nas lojas e uma boa receção das coleções da nova temporada de todas as sete marcas". Já os lucros aumentaram 80% para 760 milhões e a margem bruta atIngiu os 60,1%, "o patamar mais alto em uma década".

Em comunicado, a empresa explica que destinou 216 milhões para uma provisão que pretende "cobrir todos os custos extraordinários" decorrentes do encerramento temporário de todos os seus negócios na Ucrânia e na Rússia. Sem essa provisão, os lucros teriam sido de 940 milhões.

O ano fiscal da Inditex vai de 1 de fevereiro a 31 de janeiro, pelo que, o primeiro trimestre, corresponde aos meses de fevereiro a abril. E, explica o grupo, "o crescimento foi robusto" em todas as geografias, com exceção da Ucrânia e da Rússia - onde as lojas da Inditex, incluindo as plataformas online, foram "temporariamente encerradas" a 24 de fevereiro e a 5 de março, respetivamente -e da China, país onde "67 lojas foram afetadas por restrições relacionadas com a covid". Já o mercado norte-americano "continuou a registar um crescimento notável, consolidando-se como o segundo maior mercado do grupo".

As vendas online mantiveram-se dinâmicas, "com queda de apenas 6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, consolidando praticamente todo o crescimento de 67% registado no período homólogo".

No comunicado, o CEO da Inditex, refere que os ganhos alcançados são o resultado de um modelo de negócios diferenciado. "A solidez e adaptabilidade do modelo de negócio e o excelente desempenho das nossas equipas criativas, comerciais e operacionais estão a impulsionar essa diferenciação, alicerçada numa aposta estratégica na inovação, digitalização e sustentabilidade", sustenta Óscar García Maceira.

Criado por Amancio Ortega, na Galiza, Espanha, a Inditex detém marcas como a Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.

A Inditex tem a sua assembleia geral anual agendada para 12 julho, altura em que o conselho de administração do grupo pretende propor aos acionistas a distribuição de um dividendo de 0,93 euros por ação referente ao exercício de 2022, sendo que metade foi já pago a 2 de maio. O restante será pago a 2 de novembro.