Lucros da Jerónimo Martins crescem 59,1% para 140 milhões de euros no primeiro trimestre

Presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos © Tiago Petinga/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Abril, 2023 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, registou, no primeiro trimestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 140 milhões de euros, um aumento de 59,1% em relação a igual período do ano passado, segundo um comunicado divulgado ao mercado.

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que, no mesmo período, as vendas cresceram 23,4% para 6,8 mil milhões de euros.

"O grupo registou uma forte dinâmica de arranque de ano, alavancada no "momentum" positivo das vendas, apesar de, nos primeiros três meses de 2023, o consumo se ter mantido pressionado pelos efeitos da inflação", destacou, no comunicado.

"Ainda assim, importa referir que os comparativos face ao ano transato tornar-se-ão mais exigentes a partir do 2T 23 [segundo trimestre de 2023], à medida que a comparação se faça com valores de 2022 que incorporaram aumentos de preços alimentares progressivamente mais intensos", realçou.