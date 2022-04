Lucros da Jerónimo Martins disparam 52% para 88 milhões de euros no trimestre

Jerónimo Martins apresentou resultados do primeiro trimestre © Tiago Petinga/Lusa

O resultado líquido da Jerónimo Martins (JM) no primeiro trimestre de 2022 foi de 88 milhões de euros, o que representa um aumento de 52,4%, relativamente ao período homólogo do ano passado, revelou a empresa esta quinta-feira, em comunicado

Já as vendas consolidadas da marca cresceram 15,2% para os 5,5 mil milhões de euros, no primeiro trimestre deste ano. O EBITDA cifra-se nos 372 milhões de euros e manteve-se nos 6,7%, em linha com o primeiro trimestre do ano passado.

Conforme ressalva a JM em comunicado, é preciso algum cuidado ao comparar o primeiro trimestre deste ano com o período homólogo, uma vez que este período de 2021 se pautou "pela maior severidade pandémica e, por outro lado, pela inclusão da época festiva da Páscoa". No entanto, "ainda assim, é claro que, no conjunto dos primeiros três meses deste ano, as insígnias do Grupo apresentaram fortes desempenhos num contexto de pressão crescente e generalizada sobre os custos", louva a Jerónimo Martins.

Para o presidente da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, foi o trabalho e esforço das equipas que permitiu alcançar estes resultados. "Estas são a grande força por detrás do sólido desempenho do Grupo nos primeiros três meses do ano. Este trabalho, que reforçámos desde o início da pandemia, é agora ainda mais crítico num contexto de inflação crescente, agravado pela guerra na Ucrânia, que deteriorará o poder de compra dos consumidores em geral e, em especial, o dos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos", alertou.

"Num horizonte turvado pela incerteza, não temos dúvidas relativamente à nossa primeira prioridade estratégica: fazer a nossa parte no esforço, necessariamente coletivo, de controlo da inflação, através da defesa dos preços baixos e do investimento em fortes campanhas promocionais que permitam criar oportunidades para as famílias, fortalecer a posição competitiva das nossas insígnias e proteger o crescimento dos volumes", reforçou aquele responsável.

Os resultados em Portugal

O Pingo Doce teve vendas de 985 milhões de euros, um crescimento de 6,0% em relação ao primeiro trimestre de 2021, incluindo um LFL (like for like, que é uma medida de crescimento em vendas) de 3,5% (excluindo combustível). Neste período, a marca abriu duas novas lojas e encerrou uma. A Jerónimo Martins considera que o "Pingo Doce manteve uma robusta dinâmica comercial, defendendo a sua competitividade e a relevância da sua proposta de valor".

A marca Recheio viu as suas vendas aumentarem para 228 milhões de euros, o que representa um crescimento de 31,6%, com um LFL de 32,1%, recuperando para os níveis pré-pandemia (de 2019).

Segundo a JM "o EBITDA combinado do Pingo Doce e Recheio cifrou-se em 68 milhões de euros, 12,8% acima do primeiro trimestre de 2021".

Na Polónia

As vendas da Biedronka atingiram 3,8 mil milhões de euros, o que representa 13,4% acima do primeiro trimestre do ano passado. A maior inflação registada no cabaz também contribuiu para este desempenho, explica a Jerónimo Martins. Segundo a JM "a quota de mercado da Biedronka voltou a crescer no período, confirmando a preferência dos consumidores polacos pela insígnia".

O EBITDA aumentou 11,4% (+13,3% em moeda local), com a respetiva margem a cifrar-se nos 8,3% (8,4% no período homólogo). A empresa diz ainda que a Biedronka inaugurou 16 lojas no trimestre (11 adições líquidas) e remodelou 61 localizações.

Por seu turno, a Hebe viu as suas vendas crescer em 28,0%, com um LFL de 20,8% (o LFL inclui vendas online). Em euros, as vendas alcançaram 72 milhões, 25,9% acima do mesmo período em 2021.

"A recuperação das vendas levou o EBITDA a atingir 4 milhões de euros, que comparam com 1 milhão de euros no 1T 21. A respetiva margem aumentou de 2,6% no primeiro trimestre de 2021 para 5,2% no primeiro trimestre de 2022", explica a Jerónimo Martins. Durante este período a Hebe abriu três lojas (uma adição líquida).

E na Colômbia

A Ara conseguiu vendas de 382 milhões, 61,3% acima do primeiro trimestre de 2021. "O aumento da inflação registada no cabaz, embora sempre abaixo do registado no país, também contribuiu para este desempenho", explica a JM, frisando que com este crescimento de vendas, houve melhoria da margem EBITDA, que se cifrou em 3,2% (1,1% no mesmo período do ano passado). O EBITDA foi de 12 milhões de euros (versus os três milhões de euros de 2021).

A Ara inaugurou 14 lojas (13 adições líquidas).