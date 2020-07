Lucros da Jerónimo Martins recuam 36,2% para 104 milhões até junho

A Jerónimo Martins fechou o primeiro semestre com lucros de 104 milhões de euros, valor que representa uma descida de 36,2% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. Uma quebra nos resultados líquidos a que dono do Pingo Doce aponta à “disrupção causada pela pandemia no segundo trimestre”. As vendas consolidadas até junho subiram 4,6%, para 9,3 mil milhões de euros.

“Os primeiros seis meses do ano ficam sobretudo marcados pelos efeitos da disrupção causada pela pandemia no segundo trimestre. Manter a continuidade dos negócios e a estabilidade das cadeias de abastecimento num contexto de crise prolongada e ainda sem fim à vista tem exigido das equipas, aos vários níveis da organização e particularmente àqueles que estão nas nossas lojas e centros de distribuição, resiliência, determinação e compromisso verdadeiramente extraordinários. Às nossas pessoas, uma nota pessoal de apreço”, refere Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, citado em comunicado.

“Definimos prioridades comuns a todas as companhias do grupo, ao mesmo tempo que reforçámos a autonomia local. Esta autonomia permite uma resposta eficaz às diferentes medidas de contenção e diferentes comportamentos do consumidor observados nos países em que operamos. Assim, mantendo o foco na salvaguarda da segurança das equipas e dos consumidores, na proteção das cadeias de abastecimento e na entrega de qualidade a preços baixos aos consumidores, cada insígnia desenhou e implementou planos de ação específicos”, diz ainda o gestor.

“Em Portugal, a economia está a sofrer pela sua sobre-exposição ao sector do turismo e pelas consequências das fortes restrições impostas à atividade de retalho. Estes fatores tiveram impacto imediato na rentabilidade dos nossos modelos de negócio”, destaca o CEO do grupo.

“Estou consciente de que os próximos meses continuarão a ser duros, mas o sólido desempenho do nosso principal negócio, a robustez do Balanço do Grupo e a capacidade de adaptação das nossas equipas reforçam a minha confiança de que saberemos navegar as águas difíceis em que nos encontramos e levar este barco a bom porto, orientados pelas prioridades estratégicas que definimos e com as quais estamos comprometidos.”

Impacto da pandemia

Apesar do crescimento das receitas, o EBITDA caiu 4,9%, para 635 milhões de euros, queda que o grupo aponta ao aumento de custos com a resposta à pandemia, na ordem dos 32 milhões de euros.

“Em todas as Companhias do Grupo registou-se um aumento dos custos operacionais relativos à introdução de novos e mais frequentes procedimentos de limpeza das lojas e dos centros de distribuição, bem como de equipamentos de proteção individual de uso diário para as nossas equipas”, refere o grupo.

“A estes custos acresceu o reforço de provisões para valores a receber e para depreciação de stocks, contabilizados ao nível das Outras Perdas e Ganhos, cujo risco de não realização aumentou substancialmente devido à pandemia. No período dos seis meses a conjugação de todos estes valores estima-se em cerca de 32 milhões de euros”, informa a Jerónimo Martins. Uma subida face aos 15 milhões registados na primeira metade do ano.

A dívida líquida fixou-se nos 2.150 milhões de euros. “Excluindo as responsabilidades com locações operacionais capitalizadas, o Grupo fechou junho com uma posição líquida de caixa de 100 milhões de euros.”

O grupo fecha junho com um cash flow negativo de 118 milhões de euros, quando há um ano tinha 152 milhões de euros em caixa, “influenciado principalmente por um efeito de calendário”.

Nos primeiros seis meses do ano, o grupo investiu cerca de 142 milhões de euros em Portugal, Polónia e Colômbia, com o mercado polaco a absorver 43% desse valor.

“É hoje evidente que esta pandemia impacta todos os negócios de forma não homogénea, variando em função das medidas impostas por cada país e da resiliência de cada mercado de consumo. A incerteza sobre o desenvolvimento da pandemia continua muito elevada, sendo ainda cedo para estimar o impacto real que, no conjunto do ano, terá na economia mundial e em cada um dos países em que operamos. Nestas circunstâncias, não apresentamos guidance para 2020”, refere o grupo.

Biedronka: vendas sobem 7,8% para 6,5 mil milhões de euros

As vendas da Biedronka no semestre cresceram 7,8% para 6,5 mil milhões de euros no primeiro semestre, dos quais 3,3 mil milhões de euros foram realizados no segundo trimestre (+3,4% do que no trimestre homólogo do ano passado).

No período, a cadeia abriu 34 novas localizações (29 adições líquidas) e procedeu a 71 remodelações. “Embora os trabalhos de início de construção de novas lojas tenham estado suspensos no início da crise pandémica, a Biedronka finalizou todos os projetos que já havia iniciado e começou, a partir do final de Maio, a fazer avançar os projetos em carteira”, refere o grupo.

No caso da Hebe as vendas caíram 1,7%, para 115 milhões de euros, “muito impactada pelo desempenho no segundo trimestre que fica marcado por uma queda das vendas de 16,6% (-11,8% em moeda local)”, justifica o grupo. “No mês de junho, a situação melhorou à medida que os centros comerciais e as principais avenidas recuperam algum tráfego.”

O grupo decidiu encerrar 48 estabelecimentos operam exclusivamente como farmácias (dos quais 20 estão inseridos dentro de lojas Hebe) e cujo peso nas suas vendas totais foi, em 2019, de cerca de 10%.

Pingo Doce: receitas recuam 2,9% para 1,838 mil milhões

“Em Portugal, o ambiente de consumo, que se tinha revelado positivo no início do ano, evidenciou ao longo do segundo trimestre sinais claros de trading down e perda de dinamismo”, destaca o grupo.

Clima que se refletiu nos resultados do Pingo Doce que o grupo diz ter sido “particularmente exposto aos limites impostos ao número de clientes dentro das lojas”. Resultado? As vendas da cadeia recuaram 2,9% no semestre, para 1,838 mil milhões de euros. “Este desempenho traduz o forte impacto do segundo trimestre, no qual as vendas caíram 8,8% e o Like For Like (excluindo. combustível) recuou 8,5%. Importa relembrar que o LFL (excl. combustível) de abril foi particularmente penalizador ao situar-se em cerca de menos 16%”.

A insígnia abriu três novas localizações até junho e realizou seis remodelações.

O Recheio registou vendas de 400 milhões de euros, uma quebra de 14,4% em relação ao semestre homólogo do ano passado, com o LFL (like for like) a cifrar-se em menos 14,5%. “No segundo trimestre, as vendas caíram 26,7% e o LFL cifrou-se em -26,9%, reflectindo o facto do canal HoReCa – que representa cerca de 35% das vendas do Recheio – ter estado encerrado até dia 17 de maio. Em junho a tendência negativa aligeirou-se, em face de uma abertura muito progressiva das actividades de restauração e hotelaria no país, sendo que, no caso dos hotéis, as reaberturas verificaram-se maioritariamente já no 2.º semestre (a partir de 1 de Julho)”, justifica o grupo.

(em atualização)